В Черное море к украинскому рыболовецкому судну, подавшему сигнал бедствия, направился катер Черноморского флота.

Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ, передает ТАСС.

"Ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота, выполняющий задачи в акватории Черного моря, направлен в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна "ОД-2592" (экипаж 4 человека, порт приписки Очаков), экипаж которого в 01.27 3 июля 2021 г. запросил помощь", - говорится в сообщении.

Известно, что ранее экипаж "Ивановца" на международном канале связи принял сигнал бедствия от рыболовецкого судна "ОД-2592". Капитан сообщал, что у корабля отказал двигатель, оно обесточено и находится в дрейфе. В связи с этим он просил помощи об информировании властей Украины об аварии.

"Об аварийной ситуации с гражданским судном доложено в Национальный центр управления обороной Российской Федерации, который проинформировал украинские власти о получении сигнала бедствия от судна "ОД-2592", - добавили в центре.

В настоящее время известно, что в районе терпящего бедствие судна находится катер "Ивановец" Черноморского флота и пограничный корабль "Безупречный" ПС ФСБ РФ.

Напомним, Россия вывела в море весь корабельный состав Черноморского флота для наблюдения за международными морскими учениями Sea Breeze 2021.

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