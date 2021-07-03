Коронавирус в Украине. Выздоровевших в 1,5 раза больше, чем ззаразившихся
За прошедшие сутки, 2 июля, в Украине зафиксировали 705 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 9 случаев больше, чем было зафиксировано позавчера.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"За сутки 2 июля 2021 года в Украине зафиксировано 705 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19 (из них детей – 27, медработников – 22)", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Минздраве рассказали, что за прошедшие сутки:
Госпитализировано – 420 человек;
Летальных случаев – 36;
Выздоровели – 1 072 человека.
За сутки были протестированы:
Методом ПЦР – 19 945;
Методом ИФА – 7 962;
Экспресс-тестами – 15 097.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (185), Киевской (48), Донецкой (43), Днепропетровской (40) и Полтавской (39) областях", - рассказали в министерстве.
Напомним, по показателям смертности Украина в минувшие сутки вошла в тройку лидеров в Европе, согласно данным сервиса Worldmeters.
Также "Страна" писала, что в Украине растут темы прививок как первой, так и второй дозой вакцин против коронавируса. Также увеличиваются мощности медицинской системы, которая обеспечивает прививки.