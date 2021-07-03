За прошедшие сутки, 2 июля, в Украине зафиксировали 705 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 9 случаев больше, чем было зафиксировано позавчера.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"За сутки 2 июля 2021 года в Украине зафиксировано 705 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19 (из них детей – 27, медработников – 22)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Минздраве рассказали, что за прошедшие сутки:

Госпитализировано – 420 человек;

Летальных случаев – 36;

Выздоровели – 1 072 человека.

За сутки были протестированы:

Методом ПЦР – 19 945;

Методом ИФА – 7 962;

Экспресс-тестами – 15 097.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (185), Киевской (48), Донецкой (43), Днепропетровской (40) и Полтавской (39) областях", - рассказали в министерстве.

Напомним, по показателям смертности Украина в минувшие сутки вошла в тройку лидеров в Европе, согласно данным сервиса Worldmeters.

Также "Страна" писала, что в Украине растут темы прививок как первой, так и второй дозой вакцин против коронавируса. Также увеличиваются мощности медицинской системы, которая обеспечивает прививки.