Всемирная метеорологическая организация ООН признала новый температурный рекорд в Антарктиде. 6 февраля 2020 года на аргентинской исследовательской станции "Эсперанса" на Антарктическом полуострове термометр показал + 18,3 градуса.

Об этом сообщается на сайте организации.

Предыдущий подтвержденный рекорд для антарктического континента составлял +17,5°C. Его зарегистрировали на той же станции в 2015 году.

Но это пока не самый высокий показатель. Для всего антарктического региона, который лежит южнее 60 градусов южной широты, рекордная температура равна +19,8 градуса Цельсия. Ее зафиксировали 30 января 1982 года на острове Сигни.

Между тем 9 февраля 2020 года ученые с бразильской станции мониторинга вечной мерзлоты на острове Сеймур сообщили о еще более высоких показателях температуры - +20,75°C. Однако в ООН их не признали: детальный анализ данных и метаданных показал, что импровизированная радиационная защита привела к ошибке теплового смещения для датчика температуры.

Антарктический полуостров является регионом с наиболее быстрым потеплением - почти на 3°C за минувшие 50 лет.

На днях "Страна" сообщала о температурном рекорде в Москве, где воздух прогрелся до +33,6 градусов.

А в мае мы писали о невиданной жаре в некоторых частях Арктики и на северо-западе России, где температура превысила 30°C.