Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на торжественном собрании в честь Дня Независимости рассказал подробности о планах врагов властей убить журналиста Григория Азаренка.

Слова лидера цитирует его официальный сайт.

"Они трижды пытались его захватить или убить. Цель была - зайти в квартиру и в квартире. Я поручил спецслужбам, чтобы тщательнейшим образом поработали с семьей и самим Азаренком. Мы могли их взять далеко на подступах. Но нам бы опять сказали: да ну, это же как с самолетом, это же другое. Подключился генерал Тертель (Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси - Ред.) к этому. Мы вели долгие переговоры с родителями. Они сразу согласились: "Да, мы готовы к этой операции в квартире". Но они побоялись прийти в квартиру", - сообщил глава государства.

По его сведениям, управлял операцией из Германии некий Хоффман, у которого исполнители потребовали денег. Было выделено $10 тысяч.

"И вчера вечером, задействовав незарегистрированный автомобиль, приехали для того, чтобы обездвижить, вывезти и совершить этот теракт. Я попросил также спецслужбы, чтобы они переговорили с Григорием, чтобы он согласился, что называется, на живца. Это было опасно. Но он как настоящий мужик пошел. И что удивительно: он первым с бандюгой, который шел на него (и он знал, что он вооружен), начал драку. Он повалил его и начал с ним бороться. Буквально секунды - и были захвачены эти мерзавцы, вся группа и этот исполнитель. Я хочу поблагодарить родителей за этого парня", - сказал Лукашенко.

В той же речи Бацька сообщил, что Хоффман - владелец Телеграм-канала террористов "Отряды самообороны Беларуси", который был гражданином Украины, а сейчас находится в Германии.

Мы также приводили слова Лукашенко о перехвате литовского беспилотника со взрывчаткой.