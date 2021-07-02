Вечером пятницы, 2 июля, в 18:02 в Винницкой области скончался 47-летний мужчина. Накануне он получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty совместного производства компаний Pfizer и BioNTech.

Об этом сообщает Минздрав со ссылкой на Государственный экспертный центр при ведомстве.

Прививка была сделана мобильной бригадой в 13:45. В течение часа после введения дозы никаких неблагоприятных событий не наблюдалось Но в 17:00 у мужчины появились жалобы на тошноту, он потерял сознание. Ему сразу вызвали скорую помощь, врачи которой провели реанимационные мероприятия. Однако вскоре они констатировали смерть мужчины.

По информации департамента здравоохранения Винницкой области, у пятерых других людей, прививавшихся из одного флакона с умершим, состояние удовлетворительное.

Случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19.

Сейчас этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации и туберкулинодиагностики Департамента здравоохранения Винницкой области.

Эксперты и в дальнейшем в случае наступления смерти в течение 30 дней после иммунизации будут расследовать такие случаи в соответствии с украинским законодательством и международными нормами организации фармаконадзора за неблагоприятными событиями после иммунизации.

В Минздраве предупредили, что вакцинация против COVID-19 не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин.

"По протоколам расследования летальных случаев, поступивших в МОЗ Украины от региональных групп оперативного реагирования, все случаи относятся к случайным событиям и имеют лишь временную связь с проведенной прививкой. Ни один из этих случаев не связан с применением вакцин против COVID-19", - заявили в Минздраве.

Это первая смерть после прививки Pfizer в Украине, но далеко не первая в мире. Например, в марте летальный исход после этой вакцины был в Гонконге.

А в Австрии после иммунизации умер 41 человек.