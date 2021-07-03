Верховная Рада на заседании 2 июля приняла в целом закон №4636-1 "Об Уставе гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил Украины", который касается военного погребального ритуала.

Как видно из карточки документа на сайте парламента, за него проголосовали 278 народных депутатов.

Согласно закону, погребение военных может проходить по общей и специальной церемониям.

Общая церемония используется при погребении военнослужащих, умерших (погибших) при исполнении служебных обязанностей:

умерших или погибших участников боевых действий (антитеррористической операции в период ее проведения);

лиц с инвалидностью вследствие войны;

военнослужащих ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки, других законных воинских формирований, которые по решению государственных органов были направлены для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности или в командировку в государства, где в этот период велись боевые действия;

борцов за независимость Украины в XX веке, которые имеют статус участников боевых действий;

Героев Украины, награжденных орденом "Золотая звезда".

Такое погребение включает организацию проведения прощания, транспортировку и захоронение (кремацию) тела погибшего (умершего) военнослужащего или другого лица.

Специальную церемонию применяют в случае захоронения военнослужащих, умерших (погибших) при защите независимости и территориальной целостности Украины:

умерших при исполнении обязанностей военной службы;

умерших или погибших участников боевых действий в районах антитеррористической операции в период ее проведения;

лиц с инвалидностью вследствие войны;

военнослужащих ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки Украины, других воинских формирований, которые участвовали в международных операциях по поддержанию мира и безопасности или в командировку в государства, где велись боевые действия;

борцов за независимость Украины в XX веке, которые имеют статус участников боевых действий, но если им присвоено звание Героя Украины, они награждены орденами Богдана Хмельницкого трех степеней или орденами "За мужество" трех степеней.

Военный ритуал погребения по специальной церемонии включает организацию отдания воинских почестей, прощания, транспортировку и захоронение (кремацию) тела погибшего (умершего) военнослужащего или другого лица.

Закон оговаривает, что решение о проведении или отказе от проведения военного ритуала погребения принимают родственники или другие близкие лица, которые взяли на себя обязательства похоронить погибшего военнослужащего. В случае отсутствия родственников или других близких людей решение принимает командир (начальник) воинской части (при погребении военнослужащих), начальник гарнизона, руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки или руководитель местной государственной администрации по месту захоронения такого лица (во время погребения другого лица).

Как писала "Страна", за основу этот проект закона был принят Верховной Радой в апреле.

Мы также рассказывали, как в июне в главном соборе ПЦУ устроили прощание с членом дивизии СС "Галичина" при участии президентского полка.