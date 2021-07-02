В пятницу, 2 июля, по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Собеседники обстоятельно рассмотрели широкий круг вопросов взаимодействия России и Франции в международных делах. Особое внимание они уделили проблематике стабильности и безопасности на европейском континенте. В этой связи было отмечено, что достигнутые президентами двух стран в Брегансоне в августе 2019 года договорённости о налаживании совместной работы по формированию новой архитектуры безопасности и доверия в Европе сохраняют свою актуальность.

Президенты обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития связей РФ и Евросоюза. По мнению обоих, решению таких острых современных проблем, как кибербезопасность, борьба с международным терроризмом, здравоохранение, климат, региональные конфликты, способствовало бы построение конструктивных и предсказуемых отношений России и ЕС, возвращение к нормальному и уважительному диалогу. Как заверил Путин, Россия к этому готова, если будет проявлена реальная встречная заинтересованность со стороны Евросоюза.

Президенты затронули тему Украины. При ее обсуждении лидеры высказались за активизацию переговорного процесса в целях последовательной реализации минского комплекса мер 2015 года, который был и остаётся безальтернативной основой урегулирования.

"Президент России указал на деструктивные действия Киева, по вине которого предпринимаемые – в том числе в "нормандском" формате – усилия фактически саботируются. Акцентирована необходимость полного выполнения украинскими властями ранее взятых на себя обязательств, прежде всего по установлению прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - сообщили в Кремле.

Путин информировал Макрона о реализации трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Он отметил, что обстановка в регионе во многом благодаря присутствию российских миротворцев остаётся стабильной. И уже созданы предпосылки для налаживания нормальной хозяйственной деятельности, разблокирования экономических и транспортных связей. Президент России обратил внимание на востребованность более плотного подключения европейских партнёров, и в частности Франции, к решению гуманитарных проблем населения районов, пострадавших от боевых действий. Президенты выразили обоюдную готовность к координации по разным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, в том числе по линии Минской группы ОБСЕ.

Кроме того, главы стран рассмотрели ливийское урегулирование. Еще Путин рассказал Макрону об основных итогах состоявшейся 16 июня в Женеве российско-американской встречи в верхах.

Президенты России и Франции также предметно обсудили тематику двустороннего сотрудничества, в первую очередь в торгово-экономической области, а также в сфере энергетики и культурно-гуманитарных связей.

Как писала "Страна", Путин и Макрон созванивались 26 апреля и тоже говорили тогда об Украине.

А в конце марта состоялась телефонная беседа с участием президентов РФ, Франции и канцлера ФРГ. Политики обсуждали Донбасс без Владимира Зеленского.