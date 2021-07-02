Служба безопасности Украины заявляет, что разоблачила масштабную схему контрабанды в Украину брендовой одежды и косметических товаров из ЕС.

Механизм, как утверждают в СБУ, организовал фигурант санкционного списка "контрабандистов" СНБО Владимир Дидух, который также известный как "Вова Морда".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своем сайте.

В частности, было задокументировано, что только в одной партии контрабанды злоумышленники хотели перевезти товаров на 16 млн грн.

"Оперативники СБУ установили, что контрабандный канал шел через Галицкую таможню Государственной таможенной службы. Организаторы схемы - это представители криминалитета и их родственники, находятся под действием санкций СНБО, а именно - семья Владимира Дидуха", - заявили в пресс-центре.

В СБУ рассказали, что к "схеме" дельцы привлекли инспектора таможенного поста "Яворов" Галицкой таможни. Он внес в систему таможенного оформления ложные сведения о товаре. А именно: зарегистрировал дорогой брендовую одежду и косметику как "настенная плитка".

Правоохранители пресекли "схему" во время таможенного оформления груза. Таким образом они предотвратили контрабанду товаров на 16 млн грн.

В данный момент инспектору таможни сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. А именно:

ч. 2 ст. 15 (покушение на совершение преступления является законченным, если лицо выполнило все действия, которые считало необходимыми для доведения преступления до конца, но преступление не было закончено по причинам, не зависящим от его воли);

ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении должностного лица. В рамках уголовного производства проводятся обыски по месту жительства фигурантов.

"Мероприятия по разоблачению злоумышленников происходили по процессуальному руководству прокуроров Львовской областной прокуратуры, следователями следственного управления Главного управления Национальной полиции во Львовской области", - добавили в СБУ.

Ранее "Страна" сообщала, что в СБУ подтвердили информацию об обысках у Медведчука. При этом, в службе отказываются делиться подробностями.

Также напомним, что СБУ обыскивает киевский офис "Муниципальной варты". Согласно фотографиям, опубликованным депутатом, в ходе обысков было изъяты огнестрельное оружие, включая гранатометы.