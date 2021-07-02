В Риме перед игрой сборных Украины и Англии в рамках Евро-2020 прошла предматчевая конференция с участием наставника нашей сборной Андрея Шевченко и полузащитника Александра Зинченко.

Хотя националисты недавно затравили команду за русский язык на подобных мероприятиях, а мовный обмбудсмен Тарас Креминь прямо предписал спортсменам говорить на украинском языке, футболисты снова говорили по-русски.

Трансляцию пресс-конференции вел Ютуб-канал Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Ведущий за кадром говорил на украинском языке, а Шевченко и Зинченко все почти 11 минут мероприятия отвечали журналистам по-русски. Тренер только один раз перешел на другой язык - но это был не украинский, а итальянский.

Напомним, в начале чемпионата детская писательницы Лариса Ницой назвала сборную кончеными московитами за то, что спортсмены не включили в свой плейлист ни одной украинской песни. Также она возжелала, чтобы футболисты полностью исключили из своего обихода русский язык.

Несколько дней спустя Ницой раскритиковала автора победного гола в матче Украины и Швеции Артема Довбика за русский язык на пресс-конференции.

Отец Артема после этого вынужден был оправдываться и заверять, что его сын знает украинский и дома говорит на нем.