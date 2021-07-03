Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника рассказали, что нектар и цветочную пыльцу собирают не только пчелы.

О том, кто еще ими лакомится, рассказала пресс-служба заповедника в Фейсбуке.

Например, фотограф заповедника поймал кадр, как душистый синяк обыкновенный (Echium vulgare L.) - растение из семейства бурачниковых - увлеченно обследует с целью найти что-нибудь вкусное охристо-коричневая бабочка толстоголовка тире (Thymelicus lineola). Она явно была не прочь полакомиться сахаристой жидкостью из ярких цветков синяка.

Не отставал от чешуекрылой и клоп-хищнец (Rhynocoris iracundus), который по цвету немного схож с бабочкой. Этот жук не из приятных, потому что умеет больно кусаться. При этом он любит нектар медоносов, как и многие другие насекомые.

Ранее "Страна" публиковала фото из Чернобыльского заповедника, на которых видно, как природа побеждает цивилизацию, стирая следы присутствия человека.

Мы также писали, что зона отчуждения стала самой северной точкой обитания редких золотоногих пчел, занесенных в Красную книгу.