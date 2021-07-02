Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступлении на торжественном собрании в честь Дня Независимости рассказал о перехвате на границе с Литвой беспилотника со взрывчаткой.

Его слова приводит президентская пресс-служба.

"Неделю назад на границе с Литвой (кратко мы давали эту информацию) был перехвачен пограничниками беспилотник. Мы долго вели разговор с литовцами, откуда и что. До сих пор неизвестно. И тогда, спустя несколько часов всяких переговоров, было принято решение уничтожить его. Мы сбили этот беспилотник. Была прицеплена канистра со взрывчаткой - обезврежена. И в ближайшее время мы и этот эпизод вам покажем", - пообещал глава государства.

В речи он упомянул о других тревожных эпизодах: подготовке покушения на белорусского журналиста, разоблачении террористической сети, курируемой Западом. В связи с этим он сообщил, что распорядился осветить их в средствах массовой информации и "поручил правоохранительным органам произвести, грубо говоря, зачистку по всей стране".

"Они перешли черту. Мы им простить не можем. Министерству иностранных дел поручено (может быть, уже и реализовано) пригласить послов Германии, Литвы, Соединенных Штатов Америки, которые непосредственно причастны к этим акциям, и предупредить категорически, чтобы нам были выданы эти преступники. Все факты задокументированы, и мы докажем их вину. Там и доказывать не надо: они сами им об этом расскажут. И вы увидите их истинное лицо: и немцев, и американцев, и поляков, и литовцев", - сказал Лукашенко.

Ранее "Страна" приводила рассказ Бацьки о проведении масштабной антитеррористической операции в республике.

Также он сообщил о попытке подорвать вилейскую станцию связи Российской Федерации, расположенную под Минском.