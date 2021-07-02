Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы актёра Петра Мамонова, который попал в больницу с коронавирусом.

Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте президента РФ в пятницу, 2 июля.

В указе говорится, что награды деятелям культуры, среди которых Мамонов, вручены "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Петр Мамонов - рок-музыкант, поэт и актер, основатель музыкальной группы "Звуки Му", родился в 1951 году в Москве. Его наиболее известной актерской работой является фильм "Остров" Павла Лунгина. За карьеру артист выпустил более десятка студийных альбомов, а также исполнил около двадцати ролей в кино.

Отметим, что Мамонов был госпитализирован 1 июля. У него подтвердилась коронавирусная болезнь Covid-19. Он находится в Коммунарке (больнице для пациентов с коронавирусом в подмосковной Коммунарке).

В своем материале "Страна" сообщала, что состояние находящегося на ИВЛ из-за Covid-19 музыканта Петра Мамонова оценивается как крайне тяжелое. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).