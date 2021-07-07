Сегодня, 7 июля, отмечается Ивана Купала. Праздник этот не православный, берется свое начало из язычества. В старину он был днем солнцестояния, который сейчас проходит в 21 июня.

Наши предки на Ивана Купала устраивали народные гуляния. Водили хороводы у костра, прыгали через него - в особенности пары, держась за руки. Считалось, что таким образом укрепляются их чувства. Женщин, не пришедших на праздник, называли ведьмами.

На Иванов день люди собирали травы. Согласно поверьям, они обретали целебную силу. Девушки поутру умывались - так сохраняли свою красоту и здоровье.

На Ивана Купала искали папаротник. В народе говорили, что можно найти его цвет в этот день и обрести таким образом счастье. Еще верили, что с 6 на 7 июля разгуливает нечистая сила. Она якобы могла нанести вред дому и домашнему скоту. Поэтому этой ночь старались не спать.

Люди не одалживали деньги - так можно было прогнать достаток из семьи. Православных ограничений нет, поскольку праздник не церковный. Сейчас продолжается Петров пост, который предусматривает ограничения в еде и жизнедеятельности воцерковленных людей.

Подробнее о обычаях и традициях праздника Ивана Купала рассказывается в материале "Страны". А ниже специально для наших читателей яркие открытки и красивые стихи на русском и украинском языках.

С праздником Ивана Купала 2021 - открытки и стихи

Пришел Иван Купала день —

На реку все, кому не лень.

Там хороводы и костры,

Надежды, тайные мечты.

С прекрасным праздником, друзья!

Сегодня нам грустить нельзя.

А лучше уж венок сплести

И с ним любовь свою найти!

В праздник летний Ивана Купала

Я желаю любовь найти.

Чтобы время для вас настало,

Словно солнце, от счастья светить.

Наградит пусть любовью Всевышний,

Благодать впереди пусть вас ждет!

Пусть во всем у вас будет излишек,

Жизнь рекой полноводной течет.

Поздравления тебе

Шлю я в день Иван Купала,

Я желаю, чтобы жизнь

У тебя счастливой стала.

Пусть купальская роса

Красоту даст и здоровье,

Уплывающий венок

Повстречается с любовью.

Пусть костры пылают ярко,

Папоротник расцветет,

В праздник Ивана Купалы

Тебя счастье пусть найдет.

На Ивана на Купала

Все желанья загадали,

Пусть же сбудутся они

И заветные мечты.

В день такой зеленый, яркий

Дарит пусть судьба подарки:

Девушкам — мужей хороших,

А мужчинам — жен пригожих.

Иван Купала, приходи.

Ты подскажи, что впереди

Кого что ждёт, чтобы понять,

Где цветок папоротника искать.

И где поймать за хвост удачу,

Чтобы построить дом и дачу,

Чтоб замуж выйти иль жениться.

Совет твой всем нам пригодится.

В ясную ночь на Ивана Купала

В народе цветущий папоротник искали,

Молодёжь кострища разжигала,

И, взявшись за руки, парами скакали.

Девушки в речку веночки бросали,

И так на своих суженых-ряженых гадали.

С ночи до утра все гуляли,

А знахари лечебные травки собирали.

В ночь на Ивана Купала,

Папоротник зацветёт.

И это, поверьте, не мало —

Такое бывает раз в год.

И как говориться в преданиях,

Тому, кто цветок сей отыщет,

Откроется часть мироздания,

Где кладов несметные тысячи.

Нехай Іван Купало

Вам дарує мир і світло,

І радощів немало,

І життєвих перемог!

В ніч на Івана, в ніч на Купала

Сіра зозуля недобре кувала…

В ніч на Івана, в ніч на Купала

Біля калини на тебе чекала…

В ніч на Івана, в ніч на Купала

Місяць з'явився, більше не ждала…

В ніч на Івана, в ніч на Купала

Папороть-квітку одна я шукала…

В ніч на Івана, в ніч на Купала

В темному лісі довго блукала…

В ніч на Івана, в ніч на Купала

Мавок зустріла, з ними співала…

В ніч на Івана, в ніч на Купала

Росяні квіти в віночок вплітала…

В ніч на Івана, в ніч на Купала

Віночок наділа і Мавкою стала…

На Івана на Купала

Веселіше у світі стало!

Сонце, яскравіше сяй,

Всіх теплом ти зігрівай!

Нехай вам цей день несе

Вражень хороводи!

Нехай купальська вода

Дасть здоров'я на роки!

З днем Купала вітаємо,

Тільки найкращого бажаємо:

Веселіться, відпочивайте,

Про друзів не забувайте.

І купайтеся невпинно –

У морі, річці, навіть у ванній!

Щоб змити хвороби, біди,

І відчувати перемоги!