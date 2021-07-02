Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 июля выступил на торжественном собрании в честь Дня Независимости. В своей речи он заявил об отказе сдерживать миграцию из Южной Азии и Ближнего Востока в Западную Европу.

Его слова приводит пресс-служба.

"Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций. И, понимаете, никто не знает, что происходит в Литве и на границе, это просто факт", - сказал собравшимся глава соседнего государства.

Лукашенко уже не в первый раз делает подобное заявление. В конце мая он пригрозил Западу ослаблением контроля за мигрантами и наркотрафиком, сказав: "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить".

Месяц спустя, в конце июня, он повторил свою мысль и высказался по поводу ожиданий Европы, что Беларусь поможет ей сдержать нелегальную миграцию.

"Так и хочется спросить: вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете от нас, чтобы мы вас защищали как и прежде?" - упрекнул Запад президент.