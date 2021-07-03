В Центре общественного здоровья рассказали, как определить простуду летом и как снизить риск заболевания.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦОЗ в Facebook.

"Ошибочно думать, что простудиться можно только зимой. Даже если на улице жарко, вирусы, что вызывают простуду, могут так же легко распространяться и инфицировать людей. Ведь вирусы циркулируют круглый год", - говорится в сообщении.

По словам медиков, летом простуда походит примерно так же, как и зимой. В среднем, люди выздоравливают за 10 дней, а с седьмого дня симптомы улучшаются.

При этом дети, как правило, выздоравливают гораздо быстрее - менее чем за неделю. С другой стороны, некоторые взрослые могут болеть простудой до двух недель. Это зависит от возраста, состояния здоровья и других факторов.

Симптомами простуды обычно являются боль в горле, насморк, кашель, чихание, головные боли, ощущение "разбитости" и общего недомогания. На этом этапе легко предположить, что у вас COVID-19.

"Признаки COVID-19 и простуды очень похожи. Даже такие особые последствия, как потеря вкуса или запаха, могут возникать при простуде. Поэтому для установления точного диагноза требуется тестирование", - рассказали в Центре.

Кроме того, там сообщили, что лекарств от простуды не существует. Чтобы чувствовать себя лучше, следует много отдыхать и пить много жидкости. А чтобы снизить риск заболевания, врачи советуют придерживаться важнейших мер профилактики COVID-19:

Часто мойте руки водой с мылом в течение 20-40 секунд. Если такой возможности нет, используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.

Не касайтесь глаз, носа и рта немытыми руками. Так вы можете заразиться вирусами, которые вызывают простуду и COVID-19.

Надевайте маску в общественных местах, следите, чтобы маска закрывала и нос, и рот.

Кашляйте и чихайте в сгиб локтя или одноразовый платок.

Соблюдайте физическую дистанцию. Избегайте тесных контактов с людьми с явными симптомами заболевания. Оставайтесь дома, если недомогаете.

Вакцинируйтесь от COVID-19.

"Если этим летом у вас проявятся симптомы простуды, позвоните своему семейному врачу — лучше быть уверенным и вздохнуть с облегчением, когда это хорошие новости", - говорится в сообщении.

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