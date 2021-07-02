Президент Украины Владимир Зеленский запустил новый флешмоб в поддержку сборной Украины по футболу, которая 3 июля в Риме сыграет с Англией в рамках четвертьфинала Евро-2020. Он записал видео с обращением к украинским спортсменам.

Видео опубликовано в соцсетях президента.

"Устроим перекличку большого, более чем сорокамиллионного фан-сектора в Европе! Запиши видео, назови себя, свой город или поселок! Завтра будет играть вся Украина. Завтра будет болеть вся Украина. Верю, завтра будет побеждать вся Украина!" - подписал ролик глава государства.

В самом видео он попытался вдохновить наших футболистов.

"Привет, моя любимая сборная Украины по футболу! Завтра опять в бой… Я понимаю, ребята, что вы уже несколько недель не были дома, но я уверен, что каждый украинец из каждого уголка нашей страны вам скажет: "Ребята, еще очень рано домой". Завтра будет играть вся Украина, завтра будет болеть вся Украина", - сказал Зеленский.

Напомним, накануне матча со Швецией в 1/8 финала Евро-2020 Зеленский предлагал аналогичный флешмоб. Он записал ролик в похожей серой футболке и тоже на фоне природы.

Ранее "Страна" рассказывала, где можно будет посмотреть встречу сборных Украины и Англии.