В Центре общественного здоровья рассказали беременным украинкам, как защитить себя от солнца во время аномальной жары.

Об этом сообщила пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

Медики предупредили, что экстремальная жара может быть опасной для беременных и вызвать повышение температуры тела, отеки и прочее.

Чтобы избежать этих проблем Центр рекомендует придерживаться следующих советов:

Защищайтесь от прямых солнечных лучей: носите одежду, прикрывающую открытые участки тела. Надевайте кофты с длинными рукавами из легких тканей, свободные и удобные брюки, длинные платья и юбки.

Одежда должна изготавливаться из натуральных тканей (хлопок, лен и др), которые могут поглощать потоотделение. Не носите одежду из синтетических материалов.

Надевайте очки, защищающие от UVA и UVB излучений, а также шляпу с широкими полями. Важно чтобы ваш головной убор оттенял лицо, шею и уши.

Используйте солнцезащитное средство с не менее 30 + SPF. Наносите средство каждые два часа, особенно если находились в воде.

Берегите ноги. Открытые босоножки оставляют тыл стопы уязвимым к солнечным лучам.

Используйте солнцезащитное средство, чтобы уберечь его от ожогов.

Берите с собой бутылку с распылителем, наполненную прохладной водой, чтобы при необходимости охладить лицо и тело.

"Помните, что стоит не находиться на солнце в жаркие часы с 11 до 16, когда солнце светит сильнее всего. Это поможет защититься от экстремальной жары. Берегите свое здоровье", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее медики рассказали украинцам, каких правил нужно придерживаться во время отдыха у водоемов с детьми.

Также сообщалось, что медики объяснили украинцам, чем опасно употребление алкоголя в жару.