В четверг, 1 июля, оперативники Житомирского пограничного отряда совместно с сотрудниками Государственной авиационной службы Украины проверили аэродром близ города Бердичев. На нем нашли парк сильно изношенных самолетов и вертолетов, на которых воздушные контрабандисты переправляли сигареты в страны Евросоюза.

Об этом сообщается в Фейсбуке Госавиаслужбы.

"Во время проверки выявлено значительное количество летательных аппаратов разных типов, которые хранились и ремонтировались на аэродроме местными специалистами. Кроме этого, выявлен ряд нарушений правил полетов, что может быть свидетельством причастности к другим видам противоправной деятельности. Мероприятия продолжаются", - написала пресс-служба ведомства.

Украинские контрабандисты изобрели много способов, чтобы вывозить табачные изделия за рубеж. Так, в 2017 году "Страна" рассказывала, как пограничники поймали водолаза, который переправлял сигареты в Румынию по реке Тиса.

А минувшей зимой украинский контрабандист попытался переправить в Польшу сигареты на дельтаплане. Правда, рухнул в лесу и попался правоохранителям.