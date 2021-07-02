В Виннице, где подростки украли трубу, по которой поступал кислород, на предприятие по сортировки вторсырья котята чуть не попали под пресс вместе с картонными коробками.

Об этом со ссылкой на работника мусороперерабатывающего цеха Олега Пустового пишет "Общественное".

В частности, спрессованный картон впоследствии должны были отправить на переработку.

Как предполагает директор предприятия Владимир Воловодюк, котят подбросили к коробке с макулатурой, чтобы больше заработать.

"Вместе с макулатурой сюда приезжает много разного. Иногда люди, которые хотят заработать больше денег, - кладут кирпич, мусор, отходы, но вот этот случай поразил наверное всех. Поражает безжалостность и бессердечность людей", - говорит директор предприятия.

Также он отметил, что найти, кто именно подбросил животных на предприятие, - невозможно. Каждый день на сортировочные привозят сотни килограммов макулатуры.

В издании рассказали, что несколько дней животные провели на сортировочные. Впоследствии приютить их решили работники цеха, которые и спасли котят от гибели. Один из них - Александр Попов. Мужчина говорит, давно мечтал завести домашнее животное, поэтому когда представилась возможность, даже не колебался.

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