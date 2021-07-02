В Украине растут темы прививок как первой, так и второй дозой вакцин против коронавируса. Также увеличиваются мощности медицинской системы, которая обеспечивает прививки.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья, опубликовав соответствующий график.

Как сообщается, в Украине используется несколько вакцин, две дозы которых нужно вводить с разными интервалами:

Oxford/AstraZeneca — 12 недель;

Comirnaty/Pfizer-BioNTech — 21 день;

CoronaVac/Sinovac Biotech — 28 дней.

"Эти интервалы указаны в инструкции, и от их соблюдения зависит формирование иммунного ответа организма человека.

Последняя поставка вакцины AstraZeneca в количестве более 700 тыс. доз была распределена только на вторую дозу для того, чтобы все, кто получил первую дозу, завершили иммунизацию.

В случае Comirnaty/Pfizer-BioNTech и CoronaVac/Sinovac Biotech, интервал между двумя дозами которых намного меньше, вторая доза этих вакцин для всех привитых резервируется из той же партии, что и первая", - рассказали в ЦОЗ.

При этом там пояснили, что темпы вакцинации зависят еще и от четкого понимания времени поставок вакцины.

"Сейчас Украина регулярно получает законтрактованную за средства государственного бюджета вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Недавно лабораторный контроль прошла последняя партия вакцины CoronaVac/Sinovac Biotech, которую законтрактовали еще в декабре 2020 года. Эти партии вакцины распределили между приоритетными группами в соответствии с дорожной картой", - говорится в сообщении.

Также в ЦОЗ напомнили, что CoronaVac используется в центрах массовой вакцинации, где им могут прививаться все желающие, кто зарегистрировался в "действии" или по номеру контакт-центра Минздрава. Приоритетно вакцинируют пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Врачи также призвали всех украинцев привиться той вакциной, которая доступна для вашей группы, и защитить себя от COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что план вакцинации в Украине за апрель-июнь недовыполнен на 82%.

Также сообщалось, что в Минздраве отчитались о вакцинации двух миллионов украинцев.