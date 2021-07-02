В пятницу, 2 июля, скончалась мать предпринимателя и экс-нардепа Александра Онищенко. Инессе Петровне Кадыровой было 76 лет.

Об этом сообщил источник "Страны".

Похороны состоятся 4 июля. По словам источника, покинувший Украину еще в 2016 году Онищенко не сможет быть на погребении матери, так как на него открыты уголовные дела.

Известно, что у матери Онищенко было проблемы со здоровьем. Однако несмотря на это, Инессу Кадырову продолжали вызывать в суды, по делу, которое вело НАБУ. Защитники семьи Онищенко называют это дело полностью сфабрикованным.

Как рассказал "Стране" адвокат Олег Ищенко, последние годы мама Онищенко не могла передвигаться самостоятельно, поэтому даже обвинительный акт ей вручали по месту жительства.

На одном из судебных заседаний в прошлом году адвокат Юлия Ищенко зачитывала заявление Инессы Кадыровой, в котором было сказано следующее: "Состояние моего здоровья является неудовлетворительным и фактически критическим и выражается в физической невозможности самостоятельного передвижения. За последние более полугода я постоянно находилась и нахожусь в больницах... С многочисленными диагнозами врачей, перенесенным острым инфарктом миокарда, переломом плечевой кости, деформацией коленного сустава у меня нет возможности явиться в судебное заседание".

Но, тем не менее, НАБУ продолжало уголовное преследование матери Онищенко.

Напомним, что против Онищенко с 2016 года ведет дело НАБУ. Сам Онищенко называет его сфабрикованным по указанию экс-президента Петра Порошенко.

Онищенко опубликовал целую серию разоблачений коррупционных схем времен Порошенко.

Напомним, что в марте 2017 года маму Онищенко задерживали правоохранители Испании по ориентировке департамента Интерпола и Европола Украины, размещенной по запросу Национального антикоррупционного бюро.

В апреле того же года НАБУ направило документы в Генпрокуратуру Украины для экстрадиции матери Онищенко из Испании. И вскоре ГПУ уже направила документы для экстрадиции пожилой женщины в эту европейскую страну. Однако Испания предоставила политубежище Кадыровой, а Интерпол снял ее с розыска.

Спустя два года Украина повторила попытку экстрадировать мать Онищенко. Испания отказалась выдавать пожилую женщину. Позже, уже после смены власти в Украине, Инесс Кадырова вернулась в Киев.