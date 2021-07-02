Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о покушении на белорусского журналиста Григория Азаренка, который не раз жестко критиковал Украину. По словам главы государства, ему хотели отрезать язык.

Об этом Лукашенко рассказал 2 июля на церемонии вручения государственных наград во Дворце независимости.

"И еще одно покушение на преступление, которое может привести в ужас (по крайней мере, весь этот зал): попытка убийства нашего журналиста Григория Азаренка. Это случилось прошлой ночью: 1 июля. Цель (цитирую) - обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес в самое глухое место, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам - тот, кто был нанят за десять тысяч долларов (деньги были перечислены), должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернет", - рассказал Лукашенко.

Он добавил, что преступление задумывалось как предупреждение: смотрите, мы вас всех перережем, как минимум отрежем языки, чтобы молчали.

"Если не получится - убить. Пистолет был привезен из Украины и спрятан в тайнике в Гомельской области, как и другие приборы (тепловизоры и прочее), которые использовались при попытке подорвать вилейскую станцию связи Российской Федерации с военно-морским флотом в Атлантике. Все были изобличены, найдены тайники. Операция продолжалась долго. Опять спросите фамилию? Пожалуйста, это Сосновский. Арестован и дает показания", - сообщил Бацька.

При этом Лукашенко акцентировал внимание на мужестве Азаренка.

"Они трижды пытались его захватить или убить. Цель была - зайти в квартиру и в квартире", - сказал президент.

Ранее "Страна" приводила рассказ Лукашенко о масштабной антитеррористической операции в республике.

Мы также писали, что президент поручил полностью закрыть границу с Украиной из-за поступления оттуда оружия.