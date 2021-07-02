Украина на данный момент не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Украинская сторона пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси. От такого шага пострадал бы прежде всего белорусский народ", - сказал Николенко.

По его словам, Украина категорически отвергает упрек Александра Лукашенко о якобы поставках оружия из Украины.

"Мы никогда не вмешивались во внутренние дела Беларуси. Не собираемся этого делать и в будущем. Ожидаем такой же позиции Минска: чтобы северная граница оставалась пространством безопасности", - заявил он.

Также он добавил, что политика Украины направлена на поддержку законных интересов белорусского народа, который заслуживает достойную жизнь в демократической стране, где уважаются права человека и существует верховенство права.

"Зато позиционирование Украины как внешней угрозы укладывается в политику дезинформации, репрессий и запугивания белорусского населения. Убеждены, что никакие абсурдные обвинения и запугивания не смогут отвернуть белорусский народ от дружественного украинского народа и Украины как государства, которое уважает и защищает права людей", - заключил спикер МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко поручил полностью закрыть границу с Украиной.

Также мы писали, что Лукашенко сообщил о разоблачении в Беларуси ячеек террористов, которые координировали США и Украина.