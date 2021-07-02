Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о раскрытии в стране "спящих" террористических ячеек. По его словам, для них был создан специальный Телеграм-канал, владельцем которого был бывший гражданин Украины.

Об этом глава государства сообщил 2 июля на торжественном собрании в честь Дня Независимости.

Лукашенко заявил, что ячейки разоблачили прямо в День Независимости. Их цель - насильственная смена власти в день икс. Причем террористы сами пока не знают, что это за день икс.

"К нему надо подвести наш народ, как они считают, наше государство", - сказал Лукашенко.

По его данным, координаторами ячеек выступили Литва, Польша, США, Украина и Германия. Для них был создан Телеграм-канал "Отряды самообороны Беларуси", на него подписаны 2,5 тысячи человек.

"Это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И внимание: владелец чата - гражданин Германии господин де Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа - гражданка Российской Федерации Трубникова", - сообщил президент.

Он заявил, что буквально недавно эти силы пытались уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах.

Также Лукашенко рассказывал, что террористы пытались взорвать узел связи ВМФ России на территории Беларуси.

"Страна" писала о поручении Бацьки пограничным войскам полностью закрыть границу с Украиной из-за поступления в Беларусь огромного количества оружия.