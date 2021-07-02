Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что правоохранители разоблачили "спящие" террористические ячейки на территории страны. Они пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке - городе в Минской области.

Об этом глава соседнего государства рассказал 2 июля на торжественном собрании в честь Дня Независимости.

Недавно СМИ сообщали о некоем происшествие в районе Вилейки, однако что именно случилось, достоверно известно не было. Теперь же подробности раскрыл Лукашенко. По его словам, он обсуждал это событие во время последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете. Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы", - сказал белорусский лидер.

Ранее "Страна" цитировала заявление Лукашенко о проведении в республике масштабной "антитеррористической операции", после окончании которой он намерен высказать претензии канцлеру Германии Ангеле Меркель.

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