В Литве объявили экстремальную ситуацию после наплыва мигрантов из Беларуси
В пятницу, 2 июля, власти Литвы приняли решение объявить в стране экстремальную ситуацию из-за большого потока нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Оперативным главой по экстремальной операции стала министр внутренних дел Агне Билотайте.
Как сообщается, за минувшие сутки пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов, что почти в три раза больше, чем прежние суточные рекорды.
Сейчас для нелегалов в стране оборудовано 835 мест для расселения, из них занято около 500, сообщили представители МВД.
Всего в этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 822 незаконных мигранта - в десять раз больше, чем за весь 2020 год.
Напомним, ранее мы писали, что Министерство внутренних дел и другие ведомства Литвы и обсуждают построение забора на границе страны с Беларусью, потому что за последнее время вырос масштаб нелегальной миграции.
Как сообщалось, что в конце мая в Литве вступил в силу запрет на прием в аэропортах и вылет из них самолетов, которые по маршруту следования пересекают воздушное пространство Беларуси.