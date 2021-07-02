В пятницу, 2 июля, власти Литвы приняли решение объявить в стране экстремальную ситуацию из-за большого потока нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Оперативным главой по экстремальной операции стала министр внутренних дел Агне Билотайте.

Как сообщается, за минувшие сутки пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов, что почти в три раза больше, чем прежние суточные рекорды.

Сейчас для нелегалов в стране оборудовано 835 мест для расселения, из них занято около 500, сообщили представители МВД.

Всего в этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 822 незаконных мигранта - в десять раз больше, чем за весь 2020 год.

Напомним, ранее мы писали, что Министерство внутренних дел и другие ведомства Литвы и обсуждают построение забора на границе страны с Беларусью, потому что за последнее время вырос масштаб нелегальной миграции.

Как сообщалось, что в конце мая в Литве вступил в силу запрет на прием в аэропортах и вылет из них самолетов, которые по маршруту следования пересекают воздушное пространство Беларуси.