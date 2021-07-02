В Киеве в субботу, 3 июля, ожидаются грозы, в столице объявлен I уровень опасности (желтый). Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, а также не браться за металлические входные двери.

Департамент муниципальной безопасности КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Во время интенсивных дождей - на местах возможных подтоплений дежурить дополнительная спецтехника. Для ликвидации последствий непогоды КК "Киевавтодор" располагает 73 единицами спецтранспорта и спецсредств: мотопомпы, гидромонитора, насосные станции.

В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах киевлянам рекомендуют обращаться в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по телефону (044) 284-74-19.

Ранее "Страна" писала о том, что первая суббота июля принесет грозы с градом и ливни. Карта погоды в Украине.

Также мы сообщали, что в Черниговской области удар молнии сжег жилой дом.