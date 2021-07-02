Власти Узбекистана ввели ограничения на работу социальных сетей Twitter, TikTok и "ВКонтакте" из-за нарушения закона о персональных данных.

Об этом в пятницу, 2 июля, сообщила пресс-служба госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций (Узкомнадзор), передает "РИА Новости".

Как сообщается, сегодня пользователи соцсетей в Узбекистане сообщали о перебоях в работе приложений TikTok, Skype и Twitter.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в конце января подписал поправки в закон "О персональных данных", в соответствии с которыми с 15 апреля все интернет-ресурсы обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны.

Позже надзорное ведомство сообщило, что уведомило ряд зарубежных интернет-компаний - Facebook Inc Google, Mail.ru, Microsoft Skype, Telegram, Tencent Wechat, TikTok, Twitter, Yandex о необходимости выполнения указанных требований закона.

Напомним, ранее мы писали, что в Пакистане запретили TikTok, обвинив соцсеть в росте преступности и неуважении к исламу.

Также сообщалось, что Украину разделили по популярности соцсетей и мессенджеров.