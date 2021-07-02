Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о создании реестра результатов медосмотров трудовых мигрантов. Гастарбайтеров будут проверять на опасные инфекционные заболевания, ВИЧ и употребление наркотиков.

Как сообщает РИА Новости, документ опубликован на российском интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает создание, использование и развитие Роспотребнадзором федеральной государственной информационной системы санитарно-эпидемиологических сведений, которая обеспечит получение данных, характеризующих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Изначально законопроект предлагал, что иностранные граждане и лица без гражданства, которые хотят получить вид на жительство, разрешение на работу или трудовой патент в РФ, должны проходить медосмотры в государственном или муниципальном учреждении. Однако ко второму чтению были внесены уточняющие поправки о том, что иностранный гражданин для получения разрешения на проживание или вида на жительство должен пройти медосвидетельствование на употребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также на наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции.



Согласно закону, освидетельствование будут проводить медицинские учреждения на территории РФ. Кроме этого, на высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ возлагается обязанность по составлению перечня медицинских организаций, уполномоченных на проведение такого медицинского освидетельствования.

Также, согласно документу, может быть отказано в выдаче разрешения на временное проживание в России, а также вида на жительство, если иностранный гражданин является потребителем наркотических или психотропных средств, у него есть одно из инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также если у него нет сертификата об отсутствии заболевания, вызываемого ВИЧ.

Как писала "Страна", на днях Путин поручил организовать вакцинацию от коронавируса в России для украинскихи других гастарбайтеров.

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