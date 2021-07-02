В субботу, 3 июля, над Украиной все еще будет располагаться поле пониженного атмосферного давления, которое будет способствовать неустойчивой погоде с кратковременными дождями и грозами. При этом показатели температуры будут несколько отличаться по территории страны: немного прохладнее - в западных областях, а вот настоящая жара - на востоке и юго-востоке. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.



В последующие сутки в Украине снова пройдут кратковременные дожди с грозами, а в отдельных районах во время грозы синоптики не исключают выпадение града и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. В субботу в Карпатах и ​​на левобережье страны местами возможны значительные дожди ливневого характера.

Ближайшей ночью температура воздуха +15-21 градус, в западных областях +11-16. В дневные часы прогреется до +23-29, а на востоке страны до +34 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что в Канаде зафиксировали 486 случаев внезапной смерти из-за аномальной жары.

Также мы публиковали прогноз погоды на июль 2021-го, который предполагает жару на востоке Украины, на западе - ни дня без дождя.