Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что 2 июля в стране были вскрыты "спящие" террористические ячейки - отряды самообороны. Они пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке.

Как сообщает "БелТА", об этом глава государства сказал на торжественном собрании в честь Дня Независимости.

"Сегодня вскрыты созданные "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек - насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ, как они считают, наше государство", - рассказал Лукашенко.

По его словам, координаторами отрядов выступили Литва, Польша, США, Украина и Германия. Был создан Телеграм-канал "Отряды самообороны Беларуси", на него подписались 2,5 тысячи человек.

"Это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И внимание: владелец чата - гражданин Германии господин де Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа гражданка Российской Федерации Трубникова", - сообщил президент.

Он заявил, что буквально недавно эти силы пытались уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах.

"Фамилия исполнительницы, которая сама вызвалась, Н. Матвеева. Перехвачена группой "Альфа", арестована и дает показания. В ближайшее время мы вас ознакомим с ними. Какая цель - поджечь колонну автомобилей ночью, выложить это в интернете и показать: смотрите, мы живы, мы боремся и свергнем этот режим. Это было 8 июня - ее задержание. Покушение не удалось", - добавил Бацька.

Эти "отряды самообороны", продолжил он, также пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке.

Недавно в СМИ обсуждали происшествие в этом районе, однако что именно случилось, понятно не было. Лукашенко обсуждал это событие во время последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете. Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы", - сказал белорусский лидер.

Ранее "Страна" приводила слова Лукашенко о том, что в Беларуси провели масштабную антитеррористическую операцию, в связи с которой он намерен высказать претензии канцлеру Германии Ангеле Меркель.

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