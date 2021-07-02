Адвокат по делу Гонгадзе - Подольского потерпевшего Алексея Подольского - Татьяна Костина, прокомментировала "Стране" решение Верховного суда о пожизненном приговоре бывшему генерал-лейтенанту милиции Алексею Пукачу, приговоренному за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

"Мне совсем недавно стало известно, что в Верховном суде якобы рассмотрены кассации Алексея Подольского, Александра Ельяшкевича и Виктора Шишкина.

Данное судебное заседание проходило без Кассаторов - Подольского, Ельяшкевича, Шишкина.

Хочу подчеркнуть, что даже теоретически невозможно провести кассационное рассмотрение без всех трех Кассаторов, которые, я подчеркиваю, даже не знали о том, что произойдет кассационное рассмотрение. Суд принял решение без рассмотрения важных процессуальных документов, некоторые из которых, например заявления А.Ельяшкевича, до сих пор не рассмотрены в течение двух с половиной лет.

Умышленная ложь, фальсификация, аморальные преступные действия судьи Голубицкого С.С. тех должностных лиц Верховного Суда, которые помогают ему в этом, тех служебных и должностных лиц в Верховном Суде, которые умышленно покрывают эти действия, бездействие руководства ККС ВС и ВС - все это свидетельствует о том, что Верховный Суд полностью дискредитирован как институция.

Верховный Суд перестал быть местом, где присутствуют справедливость, право, Конституция и Закон.

Позор, которым покрыл себя президент и Верховный Суд в этом сверхважном для Украины деле, никогда не будет смыт и забыт.

Кстати, одной из главных причин, которая побудила первого Генерального прокурора Украины, судью Конституционного Суда в отставке, одного из авторов Конституции Украины Виктора Шишкина заявить публично и в лицо президенту страны свою позицию во время торжественного заседания по случаю 25-летия принятия Конституции Украины, было именно то, что происходит в Верховном Суде.

Мы не собираемся признавать шабаш в Верховном суде, который полностью выполняет задачи по обеспечению безнаказанности заказчиков преступлений против Гонгадзе, Подольского, Ельяшкевича и превратил главную судебную институт страны в орудие издевательства над потерпевшими, которые чудом выжили и над всей стороной Подольского, которая единственная последовательно отстаивает необходимость осуществления настоящего правосудия в главном деле для страны.

Мы будем требовать строгой ответственности всех тех, кто причастен к этому шабашу.

Напоминаю всем, что это дело не имеет сроков давности.

Мы будем информировать соответствующие международные институции об умышленном невыполнении Украиной своих международных обязательств.

Тот, кто думает, что все завершится, как только преступник в мантии объявит заведомо неправосудное решение, - глубоко ошибается.

Но, к сожалению, приходится констатировать, что провален в очередной раз важнейший тест, будет дорого стоить всей стране и украинскому народу. И не только потому, что вместо того, чтобы предстать перед судом, Леонид Кучма недавно вернулся на большую государственную трибуну в образе наставника нынешнего зеленого президента", - заявила Костина

По словам адвоката, требования кассационных жалоб стороны Подольского касались только отмены определения апелляционного суда апелляционной инстанции и направления в суд апелляционной инстанции дела с проведением полного судебного следствия для того чтобы, перед судом в качестве свидетелей предстал ряд лиц, начиная с Кучмы, Литвина, Порошенко, Луценко, Пинчука, а также очень многих других политиков, и действующих тоже.

"Эти люди имеют процессуальный статус свидетелей по данному делу, на их допросах в судах настаивал Подольский и его представитель Ельяшкевич, так как эти люди непосредственно причастны либо к самым жестоким преступлениям и/или к фальсификациям по данному делу: как материалов дела так и того, чтобы заказчики были отведены от ответственности. Именно из-за этого сторона Подольского настаивала, чтобы дело было передано на новое апелляционное рассмотрение, для того, чтобы эти лица были вызваны в суд и дали показания в суде", - заявила Татьяна Костина.

Напомним, журналист Георгий Гонгадзе пропал в сентябре 2000 года. Спустя пару месяцев в Киевской области в лесу нашли обезглавленный труп, эксперты пришли к выводу, что он мог принадлежать Гонгадзе. А спустя 9 лет были обнаружены останки черепа, которые, как заявили в Генпрокуратуре, также принадлежат журналисту.

29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил экс-главу департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы, признав виновным в убийстве Гонгадзе. Заказчики убийства до сих пор не установлены.

Ранее "Страна" подробно писала, кто такой Георгий Гонгадзе и как его дело повлияло на историю Украины.

Сегодня Верховный суд подтвердил пожизненный приговор бывшему генерал-лейтенанту милиции Алексею Пукачу, приговоренному за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.