"Примерно миллион". Украинские нардепы рассказали о стоимости своих автомобилей
"Страна" спросила у депутатов парламента, сколько стоит их автомобиль.
Опрос опубликован в Tiktok "Страны"
@strana.ua.tiktok
Спросили депутатов об их автомобильных предпочтениях ##Опрос ##Депутаты ##СлугаНарода ##Киев ##Украина ##StranaUA ##Kiev ##Ukraine♬ оригинальный звук Strana.ua
Депутат партии "За майбутне" Виктор Мялык считает этот вопрос провокационным, но все же приблизительную стоимость своего авто назвал.
Виктор Мялык. Фото: facebook.com/Victor.Myalyk
"У меня "Лексус 570". Я старую машину продал, новую купил. Стоит немного больше 50 тысяч долларов", - сообщил нардеп.
Депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала, что приобрела своё авто три года назад.
Ирина Верещук. Фото: Страна
"У меня задекларирована машина - Toyota Camry, каждый день приезжает на львовских номерах. Не помню, где-то до 30 тысяч долларов", - заявила Верещук.
Депутат фракции "Слуга народа" Галина Третьякова также назвала стоимость марку и стоимость своего автомобиля.
Галина Третьякова. Фото: thepage.ua
"У меня "Citroen grand picasso". Стоит 37 или 38 тысяч долларов. Ему где-то лет пять, кажется", — отметила Третьякова.
А вот ее коллеги по фракции Марьяна Безуглая и Святослав Юраш утверждают, что пока не приобрели авто. Правда, Юраш поделился, что в будущем, возможно, и приобретет авто.
Святослав Юраш. Фото: facebook.com
"В жизни так э сложилось, что пока могу ходить на этих двух (ногах - Ред.), то хожу. К авто меня жизнь ещё не привела. Понятно, что семья, которая растет и жизнь, которая требует то или другое, конечно, рано или поздно жизнь меня к этому приведёт, но пока нет", - поделился своими рассуждениями Юраш.
Депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщил, что у него недорогое авто.
Александр Качура. Фото: facebook.com
"Нужно оценивать, сколько стоит Mazda CX-5 2018 года. Меньше 30 тысяч долларов", - заявил Качура.
Николай Тищенко, депутат фракции "Слуга народа" рассказал, что у него всегда был автомобиль марки "Mercedes".
Николай Тищенко. Фото: Страна
"Мне нравится "Mercedes" или "Porsche”. У меня "Mercedes" 400 дизельный. Я не помню, сколько стоит. Я по-другому отношусь к покупкам, купил и купил. И слава Богу", — отметил Николай.
Бывший "слуга народа" Антон Поляков сообщил, что у него есть несколько автомобилей.
Антон Поляков. Фото: thepage.ua
"Грузовой, хетчбэк и внедорожник. Хетчбэк приблизительно 6 тысяч долларов, надо смотреть в "АвтоРиа". Внедорожник в кредите, тоже нужно спросить. Ну, примерно, может миллион", - резюмировал Поляков.
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