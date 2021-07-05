"Страна" спросила у депутатов парламента, сколько стоит их автомобиль.

Опрос опубликован в Tiktok "Страны"

Депутат партии "За майбутне" Виктор Мялык считает этот вопрос провокационным, но все же приблизительную стоимость своего авто назвал.

Виктор Мялык. Фото: facebook.com/Victor.Myalyk

"У меня "Лексус 570". Я старую машину продал, новую купил. Стоит немного больше 50 тысяч долларов", - сообщил нардеп.

Депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала, что приобрела своё авто три года назад.

Ирина Верещук. Фото: Страна

"У меня задекларирована машина - Toyota Camry, каждый день приезжает на львовских номерах. Не помню, где-то до 30 тысяч долларов", - заявила Верещук.

Депутат фракции "Слуга народа" Галина Третьякова также назвала стоимость марку и стоимость своего автомобиля.

Галина Третьякова. Фото: thepage.ua

"У меня "Citroen grand picasso". Стоит 37 или 38 тысяч долларов. Ему где-то лет пять, кажется", — отметила Третьякова.

А вот ее коллеги по фракции Марьяна Безуглая и Святослав Юраш утверждают, что пока не приобрели авто. Правда, Юраш поделился, что в будущем, возможно, и приобретет авто.

Святослав Юраш. Фото: facebook.com

"В жизни так э сложилось, что пока могу ходить на этих двух (ногах - Ред.), то хожу. К авто меня жизнь ещё не привела. Понятно, что семья, которая растет и жизнь, которая требует то или другое, конечно, рано или поздно жизнь меня к этому приведёт, но пока нет", - поделился своими рассуждениями Юраш.

Депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщил, что у него недорогое авто.

Александр Качура. Фото: facebook.com

"Нужно оценивать, сколько стоит Mazda CX-5 2018 года. Меньше 30 тысяч долларов", - заявил Качура.

Николай Тищенко, депутат фракции "Слуга народа" рассказал, что у него всегда был автомобиль марки "Mercedes".

Николай Тищенко. Фото: Страна

"Мне нравится "Mercedes" или "Porsche”. У меня "Mercedes" 400 дизельный. Я не помню, сколько стоит. Я по-другому отношусь к покупкам, купил и купил. И слава Богу", — отметил Николай.

Бывший "слуга народа" Антон Поляков сообщил, что у него есть несколько автомобилей.

Антон Поляков. Фото: thepage.ua

"Грузовой, хетчбэк и внедорожник. Хетчбэк приблизительно 6 тысяч долларов, надо смотреть в "АвтоРиа". Внедорожник в кредите, тоже нужно спросить. Ну, примерно, может миллион", - резюмировал Поляков.

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