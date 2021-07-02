Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью закрыть границу с Украиной.

Об этом он заявил в пятницу на торжественном собрании в честь Дня Независимости, передает БЕЛТА.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - сказал Александр Лукашенко.

Также он заявил, что в Беларуси вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны.

"Сегодня вскрыты созданные "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек - насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ", - заявил Лукашенко.

По его словам, к этому причастны Германия, Украина, США, Польша и Литва.

Напомним, отношения Украины с Беларусью испортились в конце мая после того как в Национальном аэропорту Минска в связи с сообщением о минировании совершил аварийную посадку самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Взрывчатых устройств в самолете не нашли, но задержали бывшего главного редактора оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.

После этого лидеры Евросоюза потребовали избегать полетов над Беларусью и ввести против нее санкции, а Украина приняла решение с 26 мая прекратить авиасообщение с республикой и запретить украинским компаниям выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси.

В связи с этим Беларусь направила Украине ноту протеста из-за прекращения авиасообщения с республикой.

В июне Лукашенко заявил, что Беларусь больше не будет принимать самолеты из Украины.