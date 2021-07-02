После поднятого народными депутатами и пользователями соцсетей скандала по поводу репетиции обутых в каблуки женщин-военнослужащих парада ко Дня Независимости в Министерстве обороны заявили, что не откажутся от такой обуви. Потому что парадный вариант формы, утвержденный приказом 2017 года, предполагает каблуки.

В приказом можно ознакомиться на сайте Верховной Рады. А заявление по поводу формы Минобороны обнародовало на Фейсбуке.

"В Вооруженных силах Украины не только пиксель и берцы. Есть полевая форма одежды, повседневная и парадная. Полевая форма - на полигоне и в окопах, повседневная - в повседневной деятельности, а парадная - ну, уже сами догадались. В этом году на День Независимости Украины будут идти военнослужащие-женщины в парадной форме одежды. Хорошие и сильные. Есть определенные требования к форме одежды (приказ Министерства обороны Украины 20.11.2017 № 606)", - написала пресс-служба ведомства.

Также министерство опубликовало фотоколлаж с иностранными женщинами-военными в парадной форме. И все они на каблуках. На нем представлены снимки польских и американских военных и полисвумен.

Парадная форма в Польше (слева вверху и справа внизу) и США

Кроме представленных на коллаже Минобороны, можно вспомнить парадные варианты формы таких стран, как Китай, Россия и Беларусь. В них тоже предусмотрены каблуки, что ни у кого не вызывало возмущения.

Парадная форма в Беларуси

Женщины Китая

Женщины-гвардейцы в России

Как писала "Страна", скандал с обувью спровоцировал пост Минобороны с фотографиями отработки парадного марша женщинами.

Вскоре нардеп от "Слуги народа" Марина Бардина заявила в Фейсбуке, что Минобороны согласилось предоставить женщинам-военнослужащим на параде по случаю Дня Независимости другую обувь. Как видно, ее слова не соответствуют действительности.