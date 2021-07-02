Президент Украины Владимир Зеленский на своей пресс-конференции со студией "Квартал 95" в 2014 году в Донецке заявлял, что "не достоин такой чести", как быть президентом Украины, потому что недостаточно мудр и Украина заслуживает более серьезного кандидата.

Фрагменты пресс-конференции появились в сети сегодня, 2 июля.

В начале записи слышно, как Зеленскому рассказывают, что дончане на "Жигулях" загоняли украинский танк под Донецком. На что Зеленский отвечает, что они "красавцы". После чего уточняет зачем они это сделали и приходит к выводу, что для защиты.

"Они просто защищались? Молодцы!" - сказал Зеленский.

Кроме того, он говорит о том, что всем важно говорить на одном языке и понимать друг друга, а украинцы не могут быть против русского народа.

"Мы не можем быть против русского народа, в принципе. Потому что это - один и тот же народ", - сказал президент Украины в 2014 году.

После чего Зеленскому задали вопрос, не намеревается ли он баллотироваться в президенты Украины. На что тот ответил, что недостаточно мудр для такой должности.

"Я вам скажу, что популизмом заниматься не буду. Я не их тех... кто говорит, что если вы меня попросите, то я пойду в политику. Я не считаю, что я достоин этой чести. Я не считаю, что я настолько мудр, чтобы занимать такую должность. Я думаю, что эта страна заслуживает серьезную кандидатуру", - сказал он.

Напомним, 1 июля 2021 года Владимир Зеленский заявил, что не согласен с тезисом своего российского коллеги Владимира Путина о том, что украинцы и россияне - это один народ.

При этом во время своего интервью донецкой "Муниципальной газете" в 2014 году он говорил обратное.