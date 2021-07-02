Финляндия поддержала предложение Германии и Франции о поисках диалога с Россией. Позицию Хельсинки сегодня озвучила премьер-министр страны Санна Марин, пишет Le Monde.

По мнению главы правительства Финляндии, отказ от прямого контакта с Москвой не принес Европе положительных результатов.

"Мы должны быть очень точными и твердыми в отношениях с Россией, но нам также необходим диалог, если мы хотим влиять на ее позицию", - заявила Санна Марин.

Напомним, недавно подобные мысли выразила и канцлер Германии Ангела Меркель, которая предложила пригласить президента РФ Путина на встречу лидеров стран Евросоюза. Эту идею поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, но это решение принято не было, что вызвало у Меркель и Макрона сожаление.

Позже Ангела Меркель заявила, что Евросоюз должен наладить прямой контакт с Россией. По ее словам, страны ЕС вместе должны создать механизмы, чтобы отвечать на "многочисленные российские провокации".

В свою очередь в Кремле положительно оценили предложение Меркель. А у президента Украины Владимира Зеленского об этой идее отозвались как о проявление слабости и непоследовательности Германии.

Также за прямой диалог с Россией выступил президент Чехии Земан, несмотря на то, что в мае Чехия выслала российских дипломатов после того, как у спецслужб появилась информация о причастности российских разведчиков Александра Петрова и Руслана Боширова ко взрывам на складах во Врбетице в 2014 году. Россия ответила зеркально.