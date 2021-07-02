Партия "Национальное собрание", возглавляемая Марин Ле Пен и пятнадцать других ультраправых и консервативных политических сил, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, представили совместную декларацию, которая должна стать первым шагом к созданию националистического альянса в Европарламенте.

Об этом Le Figaro в пятницу, 2 июля.

"В то время, когда глобалисты и европейцы, главным представителем которых во Франции является Эммануэль Макрон, начиная Конференцию о будущем Европы, имеет целью увеличить власть европейских органов, сегодняшнее соглашение является первым камнем к созданию большого союза в Европарламенте", - заявляют подписанты в своей декларации.

Среди подписантов кроме Ле Пен, глава итальянской "Лиги" Сальвини, премьер-министр Венгрии и глава партии "Фидес" Виктор Орбан, глава правящей польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, лидер Vox в Испании Сантьяго Абаскаль и глава " братьев-итальянцев ", неофашист Джорджия Мелони.

Эти партии не входят в состав одинаковых групп в Европейском парламенте и в настоящее время принадлежат нескольким разным фракциям. Если они объединятся, то получат 115 мандатов, что сделает их третьей по величине политической группой в Европарламенте.

"(Евросоюз - Ред.)продолжает идти федералистским путем, который неумолимо отдаляет его от народов, является сердцем нашей цивилизации...Вооружившись этим наблюдением, влиятельные патриотические партии на континенте поняли важность объединения усилий, чтобы весить больше в дискуссиях и реформировании Европейского Союза", - сообщили подписанты.

Напомним, весной в Эстонии консерваторы начали кампанию по выходу из Евросоюза.

Также сообщалось, что в прошлом году Марин Ле Пен призвала противостоять исламизму во Франции военными методами.