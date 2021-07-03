Сегодня, 3 июля, состоится матч четвертьфинала Евро-2020. Сыграют сборные Украины и Англии.

Начало игры в 22:00 по киевскому время. Поединок в прямом эфире покажет телеканал "Украина".

Киевлянам и гостям столицы представится возможность поболеть за команду вместе.

Основная локация - ТРЦ "Гулливер". На Спортивной площади у выхода из метро "Дворец спорта" установили гигантский экран. По данным организаторов, он самый большой в Европе.

Возле "Гулливера" болельщики начнут занимать места заранее. В 19:00 там начнется прямая трансляция другой игры 1/4 финала между командами Чехии и Дании. Этот эфир закончится в 21:00 и в 21:45 стартует Украина - Англия.

Еще несколько точек, где можно посмотреть матч большой компанией:

Центральный и Южный ж/д-вокзалы Киева,

зал ожидания экспресса в аэропорт Борисполь.

В Киеве не отменен масочный режим. Поэтому в целях безопасности - своей и окружающих - рекомендовано надевать респиратор.

Онлайн-трансляция матча Украина - Англия будет вестись на нашем сайте.

Отдельно мы публикуем результаты всех матчей Евро-2020 и расписание игр.

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