Большой экран возле ТРЦ "Гулливер". Фото с сайта ua.tribuna.com

Сегодня, 3 июля, состоится матч четвертьфинала Евро-2020. Сыграют сборные Украины и Англии. 

Начало игры в 22:00 по киевскому время. Поединок в прямом эфире покажет телеканал "Украина"

Киевлянам и гостям столицы представится возможность поболеть за команду вместе. 

Основная локация - ТРЦ "Гулливер". На Спортивной площади у выхода из метро "Дворец спорта" установили гигантский экран. По данным организаторов, он самый большой в Европе. 

Возле "Гулливера" болельщики начнут занимать места заранее. В 19:00 там начнется прямая трансляция другой игры 1/4 финала между командами Чехии и Дании. Этот эфир закончится в 21:00 и в 21:45 стартует Украина - Англия. 

Еще несколько точек, где можно посмотреть матч большой компанией: 

  • Центральный и Южный ж/д-вокзалы Киева, 
  • зал ожидания экспресса в аэропорт Борисполь. 

В Киеве не отменен масочный режим. Поэтому в целях безопасности - своей и окружающих - рекомендовано надевать респиратор. 

Онлайн-трансляция матча Украина - Англия будет вестись на нашем сайте. 

Отдельно мы публикуем результаты всех матчей Евро-2020 и расписание игр

Также читайте: "Расклад на Евро-2020. Как Украине пройти Англию, которую считают будущим чемпионом". 

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться