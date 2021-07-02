На выходных в Украину снова придут дожди с грозами. В западных областях ожидается более свежий воздух - +21...+27 градусов, а на Востоке - жара - +28...+32 градуса.

Об этом в пятницу, 2 июня сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, в большинстве областей Украины в течение субботы-воскресенья дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +25...+29 градусов. При этом грозовые дожди будут выпадать неравномерно и периодически. Как пояснила Диденко, при грозах есть вероятность сильных ливней, шквалов и града.

В столице на выходных ожидается +26...+28 градусов. Кроме того, прогноз обещает кратковременные грозовые дожди.

"В столице такая же ситуация предвидится, как и в большинстве областей - при грозах возможны шквалистое усиление ветра и град", - пишет синоптик.

"Конечно, все слышали, что опасные грозовые тучи можно "бомбить" и "расстреливать". Но, во-первых, это слишком дорого, а во-вторых, я так понимаю, что большинство хотят наоборот - чтобы прошел дождь именно над их асфальтом, двором или огородом. Поэтому - всем успешной погоды на выходных, обильного короткого безопасного дождя, много солнца и уважения к законам природы", - добавила Диденко.

Напомним, ранее синоптики рассказала, что сегодня Украину ждут грозы и град. Под защитой антициклона оказался только юго-восток.

Также "Страна" подробно рассказывала, какой будет погода в июле.