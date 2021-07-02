В пятницу, 2 июля, возле Гавайских островов у побережья Гонолулу в океан совершил вынужденную посадку грузовой самолет Boeing 737. Перед этим пилоты сообщили о проблемах с двигателем.

Об этом сообщает CNBC.

"Пилоты сообщили о неисправности двигателя и пытались вернуться в Гонолулу, но были вынуждены посадить самолет на воду" - сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США.

Грузовой самолёт американской компании Trans Executive Airlines of Hawaii совершил аварийную посадку на воду. Согласно предварительной информации Береговая охрана США спасла обоих членов экипажа.

Напомним, истребитель военно-воздушных сил Болгарии МиГ-29 потерпел крушение в Черном море. По данным СМИ, МиГ-29 пропал с радаров во время выполнения тренировочного задания над акваторией страны.

Также сообщалось, что в аэропорту Италии вертолет потерпел крушение при взлете. По словам местных журналистов в результате инцидента пострадали два члена экипажа, которые находились на борту.

Ранее мы писали, что в Калифорнии на дне озера нашли самолет, который потерпел крушение в 1965 году. В результате крушения самолета Piper Comanche 250 в 1965 году погибли все четыре человека на борту, включая пилота.