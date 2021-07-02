Народный депутат Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Олег Семинский удалил из своей социальной сети пост, в котором провозгласил лишение конституционных прав проживающих в Украине граждан русской национальности.

"Олег Семинский удалил свой восторженный пост о дискриминации граждан по национальному признаку. Но скрины сохранились. И состав преступления тоже сохранился", - прокомментировал инцидент Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, 1 июля Верховная Рада на внеочередном заседании приняла инициированный президентом Владимиром Зеленским закон о коренных народах, в который не включены русские. Этот документ вводит особые права для трех национальностей – крымских татар, караимов и крымчаков.

В связи с этим нардеп Олег Семинский написал в своей социальной сети пост, в котором заявил, что теперь граждане Украины русской национальности не будут обладать такими же конституционными правами, как представители украинской нации, крымскотатарской нации, а также караимы и крымчаки.

Ранее мы писали, что "Оппоплатформа" потребовала отмены закона о коренных народах.