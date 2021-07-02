Народный депутат Олег Семинский сегодня порадовался тому, что русские не попали в число коренных народов Украины. И предположил, что теперь они будут поражены в правах.

Этот нардеп - из правящей фракции "Слуга народа". И, похоже, он случайно выразил общее мнение власти по этому поводу.

Законопроект о коренных народах в первом чтении приняли вчера. Он защищает от культурной ассимиляции три народности - крымских татар, караимов и крымчаков. Им позволяется обучение на родном языке за счет государства и свои СМИ.

Русские и другие нацменьшинства в список привилегированных не попали. Что уже вызвало возмущения как в Украине, так и в России, которая начала готовить контрмеры - в виде усиленной паспортизации украинцев.

"Страна" проанализировала заявление "слуги народа" о русских и собрала реакцию на него.

Что заявил "слуга народа" Семинский о русских

Депутат от "Слуги народа" опубликовал в Facebook пост, где откровенно порадовался, что русские в Украине теперь будут ущемлены в правах - по сравнению с крымскими татарами, караимами и крымчаками, которых внесли в список коренных народов.

"Россияне на законодательном уровне - не коренной народ, поэтому не смогут в полной мере владеть всеми правами человека и основными свободами, определенными нормами международного права, а также предусмотренными в Конституции и законах Украины. В отличие от украинских, крымских татар, караимов и крымчаков", - написал депутат.

Важно, что Семинский не просто констатировал факт, который в общем-то верен. Он поддержал такое положение дел и назвал его "восстановлением справедливости".

Нарушение равноправия граждан или призывы к нему - это однозначно преступление, предусмотренное статьей Уголовного кодекса №161. Тем более, что права русского языка и русских как национальной группы закреплены в десятой статье Конституции.

И это одна часть вопроса.

Вторая часть - Семинский, будучи представителем партии власти, видимо высказал вслух то, что на официальном уровне отрицают: что все гуманитарные инициативы власти направлены на сужение роли русского языка, культуры и ассимиляцию их носителей.

Иначе законопроект о коренных народах трактовать, кстати, и нельзя. Поскольку абсолютное большинство тех же крымских татар живут в аннексированном Крыму. И вряд ли будут в массе своей пользоваться правами коренного народа Украины.

То есть закон этот принимался даже не для создания "избранных", а чтобы зацементировать отказ в предоставлении прав русскоязычным. О чем открыто объявить и не постеснялся Олег Семинский - причем в откровенно радостном тоне.

Правда, через некоторое время он свой пост удалил. Но это уже мало что меняет.

Кто такой Олег Семинский?

Это бывший совладелец компании "Нефтегаздобыча". В 2012 году он исчез и нашелся через три года в одном из домов под Киевом.

Семинский заявлял, что его похитили с целью вымогательства доли в добывающей компании. И обвинял в этом экс-министра транспорта Николая Рудьковского, которому в марте вручили по этому поводу подозрение.

Интересно, что после похищения "Нефтегаздобычу" купили структуры Рината Ахметова. Ему продали свои доли Рудьковский и нардеп Нестор Шуфрич. Также одним из акционеров был Петр Порошенко, который, став президентом, начал войну за влияние на компанию.

Но это уже другая история. Семинский же на данный момент помогает следствию вести уголовное дело против Рудьковского. Многие считают это дело потенциально большой угрозой Ринату Ахметову. Но не факт, что оно закончится для олигарха чем-то серьезным. Детальнее об этой истории - в материале "Страны".

Были с Семинским и другие скандалы. Так, во время местных выборов по Сети разошлось видео, на котором депутат от "Слуг народа" спускает шины у автомобиля в Чернигове. Сам нардеп уверял потом, что эти машины за ним следили.

В марте женатый нардеп попался на любовной переписке с девушкой, которая, как выяснилось, баллотировалась от "Слуг народа" в одном из округов Чернигова.

В Раде Олег Семинский является замглавы комитета по ЖКХ.

"Скоро у Порошенко будут упрекать слуг в русофобии". Реакция соцсетей

В сети возмутились такой трактовке закона "о коренных народах" и тем, что нардеп написал о явной дискриминации в столь позитивном ключе.

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва напомнил о том, что Конституция запрещает ущемлять права граждан в зависимости от их национальной принадлежности.

И подобное заявление Семинского является прямым нарушением Конституции и уголовным преступлением.

"Нардеп от "Слуги народа" Олег Семинский провозгласил, что после принятия закона о коренных народов граждане Украины русской национальности не будут обладать такими же конституционными правами, как представители украинской нации, крымскотатарской нации, а также караимы и крымчаки.

Причём Семинский провозгласил это в позитивном ключе. Мол, так и надо (он кстати не упомянул, что вместе с русскими лишены прав также и греки, болгары, венгры, румыны, поляки и многие другие).

Конституция, напомним, запрещает ущемлять права граждан в зависимости от их национальной принадлежности.

И подобное заявление Семинского (также, впрочем, как и принятый закон) - это прямое нарушение Конституции.

А также уголовное преступление (разжигание межнациональной розни).

Но это имело бы последствия в правовом государстве. Не в нынешней Украине", - написал Игорь Гужва.

Депутат Олег Волошин заявил, что отправил информацию о выходке Семинского в иностранные посольства.

"Удаление поста, как и отсутсвие мозгов не избавляет от ответственности. Вот такое письмо уже разослал на ключевые посольства в Киеве, членов комитета по внешней политике Европарламента (на фото как раз этот вариант), докладчиков мониторингового комитета ПАСЕ, глав политических групп в ПАСЕ, комитеты по внешней политике парламентов Венгрии, Румынии, Польши, Израиля, Греции, Болгарии, Словакии - всех тех, кого не должны оставлять равнодушными прямые обещания поразить в правах миллионы представителей национальных меньшинств в нашей стране.

Когда нардеп от Слуг Семинский писал, что теперь, после принятия закона о коренных народах, только украинцы, караимы, крымчаки и крымские татары будут пользоваться всеми правами, гарантированными Конституцией, вероятно, он не просто демонстрировал свой идиотизм. Скорее, он выразил то, что в теории права именуется "замысел законодателя" - конечную цель закона, за который с подачи Зеленского вчера голосовали слуги. Именно на этом сделал акцент в своём обращении к иностранным партнёрам. Речь идёт о дискриминации по национальному признаку - и это не оценки Кремля, а позиция тех, кто соответствующий закон продвигал и утверждал".

Нардеп Алексей Кучеренко интересуется, не перегрелся ли нардеп и нет ли у него каких заболеваний.

""Что это?! Жара, отсутствие ума, последствия стресса?!

Или последствия употребления биоэтанола?!

Объясните, пожалуйста, коллеги из "Слуги Народа"?!

Нардеп от парламентской группы "За будущее" Антон Поляков пишет, что "Семинский решил показать всем какой он патриот. При этом не читая законопроекта и выдумывая ересь".

Также Поляков напомнил все инициативы Семинского как нардепа.

"Это тот Олег Семинский, который будучи заместителем главы комитета ЖКХ не останавливает тарифный геноцид украинцев. Более того, он голосовал против моратория на поднятие тарифов и против льгот для социально незащищенных слоев населения.

Ну и один из последних его зашкваров вы помните - добавки в топливо, из-за чего в скором времени снова подорожает бензин.

Настоящий патриот.

ТерпиТЕ", - заявил он у себя в Facebook.

Коллега Семинского по фракции Макс Бужанский считает, что совсем скоро партия Порошенко справедливо начнет попрекать "Слугу народа" в русофобии.

"Знаете, уважаемые коллеги по фракции, ещё немного в том же темпе, и Европейская Солидарность начнёт попрекать нас русофобией.

Справедливо попрекать.

Не имею к этому позору никакого отношения, моя позиция в этом вопросе хорошо известна, тем не менее, приношу свои извинения каждому нашему гражданину, которого не могли не задеть дикие и ксенофобские высказывания одного из моих коллег", - написал Максим Бужанский у себя в Telegram.

Журналист Юрий Ткачев пишет, что по логике Семинского отныне "официально русских можно вообще не считать за людей".

"Тут же дело даже не только в том, что автор - грязное русофобское животное. А ещё и в том, что он тупое грязное русофобское животное.

Потому что в законе о коренных народах украинский народ тоже не фигурирует. И, следуя ублюдочной логике данного нардепа от "Слуги народа", теперь украинцы тоже будут лишены гражданских прав.

То есть, нардеп Семинский настолько тупой, что даже не понял за что он голосует. И поспешил выставить свою тупость на всеобщее обозрение.

Хотя любим мы его (после этой публикации) конечно, не за это", - написал Юрий Ткачев.

Нардеп Александр Дубинский также окрестил Семинского русофобом и намекнул на партию, которая ему бы подошла больше.

"Слуги Русофоба", - прокомментировал он пост своего бывшего коллеги по партии "Слуга народа".

Журналист Макс Назаров публикует пост с мыслью о том, что команда Зе планомерно продолжает политику Порошенко:

"Зеленский обильно это, посеянное пятым, поливает. Уже не удивлюсь бордам "Зеленский или Путин".

Пользовательница Facebook Елена Скидан предложила "слуге" Семинскому не церемониться, а сразу вносить в Раду еще один похожий законопроект.

"Чучело, вноси законопроект о титульном народе, не нужно стесняться. Порадуй хозяев", - написала она у себя в Facebook.

Одесский журналист Михаил Дейч недоумевает тому, что позволил себе заявить Семинский.

"Еще раз, вы вдумайтесь, еще закон не подписан, а это депутат уже заявляет что большая часть населения Украины не будет "в полной мере владеть всеми правами человека и основными свободами, определенными международным правом, а также предусмотренными Конституцией и законами Украины, - пишет он и спрашивает: - Теперь Украина будет нацистской страной национальной сегрегации, апартеида и системной дискриминации? За это голосовали люди?".

Адвокат Максим Могильницкий наряду с цитатой Семинского приводит слова президента Зеленского, сказанные им несколько месяцев назад, а именно 26 апреля 2021 года. Тогда Зеленский утверждал, что в Украине нет притеснения русскоязычных людей.

"Президент Украины Владимир Зеленский, 26 апреля 2021года:

"Я считаю, что это продолжение этого информационного нарратива о притеснениях русскоязычных людей. Я здесь не вижу никакой проблемы".

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Олег Семинский, 2 июля 2021 года:

"Россияне на законодательном уровне – не коренной народ, потому не будут иметь возможности в полной мере владеть всеми правами человека и основоположными свободами, определенными нормами международного права, а также предусмотренными в Конституции и законах Украины", - написал Максим Могильницкий.

Юрист Александр Трохимец советует Семинскому ознакомиться с некоторыми законами Украины, чтобы понимать, что является законодательным уровнем на самом деле.

"Я не знаю, что в понимании народного депутата Олега Семинского "законодательный уровень". Думаю, ему стоит ознакомиться со ст. 3 Конституции Украины и ст. 2 Декларации прав человека, ратифицированной украинским парламентом!", - написал Трохимец и прикрепил скриншоты из соответствующих нормативно правовых актов.