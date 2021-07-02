США передали Эквадору первый из двух запланированных миллионов доз вакцины Pfizer. Об этом сообщает Государственный департамент США.

"С каждой доставкой вакцины мир на шаг ближе к прекращению пандемии Covid-19", - заявил американский госсекретарь с украинскими корнями Энтони Блинкен.

Отметим, несмотря на постоянно декларируемую поддержку Украины со стороны США, вакцина Pfizer у нас продолжает оставаться дефицитной - приоритетное право на нее получили учителя и медики, а также народные депутаты, госслужащие и судьи. Остальным украинцам пока доступны препараты китайского и индийского производства.

По данным на 15 июня Украина получила 1 289 340 доз американской Pfizer-BioNTech (Comirnaty).

Напомним, что вакцинированные двумя дозами Pfizer получают стопроцентное право путешествовать по миру. Однако пока в Украине таких насчитывается всего 160 тысяч. "Страна" подробно писала о том, смогут ли путешествовать украинцы после вакцинации индийским препаратом "Ковишилд".

Также мы сообщали, что Минздрав разрешил смешивать разные вакцины при прививании от коронавируса.