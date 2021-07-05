На прошлой неделе Рада проголосовала за закон о коренных народах, по которому крымские татары, караимы и крымчаки наделяются широкими культурными, экономическими, образовательными и языковыми правами.

Если о крымских татарах известно многое, то о крымчаках и караимах многие услышали только из законопроекта Владимира Зеленского.

Оба народа объединяет важная особенность: это люди, исповедующие религию иудаизма. И, по нормам Израиля, и караимы, и крымчаки являются частью еврейского народа. Поэтому они могут уезжать - и активно уезжают - в Израиль в рамках репатриации.

Представителей этих народов так мало в Украине, что их уже пора считать не только коренными, но и исчезающими народами. Собрали все, что известно об их истории, обычаях и культуре.

Караимы

Дословно с древне-еврейского название народа переводится как "читающие". Караимы произошли от тюркоязычных народов Восточной Европы.

"Читающими" они назывались по той причине, что сами читали Тору (пятикнижие Моисея) и отвергали ее толкования, изложенные в Талмуде. Это духовное течение возникло в конце 8 века на территории арабского Халифата.

В мире проживает всего 2 000 караимов, большая часть ареала находится в Крыму и Севастополе (около 700 человек).

Помимо крымских выделяют литовских, лучско-галицких и западных караимов (проживающих в Литве и Польше).

Численность этой этнической группы настолько небольшая, что доля караимов в сравнении с общим населением крымского полуострова составляла всего 0,03% исходя из переписи за 2001 год.

Существует две версии того, как караимы появились в Крыму: семитическая и хазарская. Обе остаются предметом дискуссий ученых и не исключают одна другую.

По семитической (еврейской) теории, караимы происходят от этноконфессиональной группы евреев, которые исповедовали иудаизм караимского толка. Народ представляет собой продукт смешения евреев-караимов и хазаро-болгарского населения Крыма.

Согласно хазарской (тюркской) теории, караимы - потомки хазар - тюркского кочевого народа 7-10 веков, который принял иудаизм и основным районом расселения выбрал Крым. Антропологи также склоняются к этой версии на основе различий между евреями и караимами.

Группа ученых сделала заключение, что караимы значительно ближе к чувашам и другим тюркским народностям, чем к евреям. Некоторые допускали монголоидные черты у этого этноса, находили черты смешения хазар с народами, которые прежде населяли Крым (сарматы, аланы, готы и, возможно, греки).

Крымские караимы в традиционной одежде. Огюст Раффе, 1837 год

Изначально слово "караим" использовали в 9 веке для обозначения религиозной группы. Караимы традиционно исповедовали караизм - религию, которую трактуют как одно из течений иудаизма.

Их разговорный язык, фольклор, бытовые обычаи и образ жизни были похожи на тюркские. А для переписки, научных трудов, литургии и надгробных эпитафий они использовали древнееврейский язык.

В 1917 году на съезде караимского духовенства было предложено называть караимов "людей, принадлежащих к караимской религии, безотносительно к происхождению".

Древний город Чуфут-Кале считается столицей караимов.

На флаге караимов присутствуют их национальные цвета - голубой белый и желтый.





В настоящее время народ значительно ассимилировался за счет смешанных браков, утраты традиционной религии и родного языка. Однако у караимов есть свои храмы (религиозные организации действуют в Харькове и Киеве). При этом по последней переписи в столице проживает 43 караима.

Недалеко от Золотых ворот сохранилась караимская кенасса, которая использовалась не по назначению. С 1981 года здесь располагался Дом актера.

Караимское национальное общество "Догунма" ("Возрождение") не выдвигало требований о возвращении Дома актера караимам. Только в 2010 году киевский горсовет выселил Дом актёра из здания кенассы с целью сохранить уникальный памятник архитектуры.

Караимская кенасса по ул. Ярославов вал, 7

У крымских караимов есть официальный сайт karai.crimea.ru на российской платформе. Здесь можно найти следующие слова о самоидентификации народа.

Девушки караимской национальности участвуют в конкурсах красоты. В июне на конкурсе Миссис Планета - 2021, который проводился в Крыму, крымских караимов-тюрок представляла Алеся Мангуби.

У караимов есть и своя музыка. Вот как звучит караимская народная песня "Бахчаларда кестане" (перевод на рус. Каштаны в саду):

В Украине также действует единственный караимский ансамбль "Джамаат", который занял призовое место на юбилейном 10-м международном фестивале "Серебряная волна", который проходил в Бердянске.

Крымчаки

В мире проживает около 1200 крымчаков, которые относятся к немногочисленной еврейской этнолингвистической тюркоязычной группе. При этом в Израиле проживает около 600, в Украине около 400 по переписи 2001 года.

Представители этого этноса исповедовали ортодоксальный иудаизм, проживали в Крыму и говорили на говоре крымскотатарского языка, крымчакском диалекте.

В 1990-х годах была популярна теория о смешанном тюркско-еврейском происхождении крымчаков. Среди самих крымчаков встречаются сторонники двух точек зрения.

То есть крымчаки - это древнейшее еврейское население Крыма. Считается, что этнос образовался в 14-15 веках из представителей еврейских общин Малой Азии, Европы, Ближнего Востока и Кавказа.

Тюрколог Самойлович, который в 1920-х годах изучал лексику крымчаков, причислял их хазарской культуре. Антрополог Самуил Вайсенберг отмечал, что "происхождение крымчаков теряется во тьме веков", а "тюркской крови в них меньше, чем в караимах". В течение средних веков крымчаки постоянно смешивались со своими европейскими собратьями.

Крымчаки могли прибыть в Крым в 1 веке до н.э. Их общины селились в греческих колониях. По одной из версии, после восстания иудеев против римлян при императоре Адриане (Бар-Кохба) часть евреев смогла избежать казни избежавших казни, бежав на Крымский полуостров.

Так, в 13 веке иудейская община появилась в Кафе (современная Феодосия), после этого город Карасубазар (сейчас Белогорск) стал также крупнейшим центром тюркоязычных раввинистов, а в 1516 году здесь была построена синагога. Также община крымчаков-раббанитов действовала в Мангупе.

В конце 15 века крымская иудейская община Крыма увеличилась за счет евреев-изгнанников из Византии, Испании, Италии, Кавказа и Руси. Впоследствии крымчаки ассимилировались с пришлыми евреями, заимствовав их разговорный язык и наделив соседей повседневными обычаями крымских татар.

К концу 18 века караимы превышали раббанитов-крымчаков по численности. Раббаниты составляли 25% от общего числа иудейских подданных Крымского ханства, а караимы - 75%. Но в целом их отношения продолжали оставаться добрососедскими.

Трактовку этносу дал крымчакский просветитель И.С. Кая (1887–1956): "Крымчаки – это особая группа евреев, которая издавна живет на Крымском полуострове и в значительной мере приняла татарскую культуру".

Духовный лидер крымчаков конца XIX века - раввин Хаим Хизкиягу Медини

После присоединения Крыма к России в 1783 году крымчакская община Крыма достигла 800 человек. И со второй половины 19 века крымские евреи-раввинисты начали называть себя "крымчаками".

Численность крымчаков увеличилась до 3 345 человек в 1897 году, а накануне Второй мировой войны в Крыму проживало около 6 тысяч крымчаков. После того, как немцы захватили Крым в 1941-м все крымчаки на полуострове были расстреляны. После войны на полуострове оставалось около 1 000 крымчаков. В основном, это были вернувшиеся с фронта мужчины и немногочисленные семьи, успевшие эвакуироваться.

После распада СССР в течение 1990-х десятки семей крымчаков переселилось в Израиль, используя право на репатриацию. По данным крымчакского сайта, примерно 40% крымчакских фамилий содержат древнееврейские (ивритские) корни: Пейсах, Пурим, Рабену, Леви, Бентовим, Рафаилов.

В 1989 году в Симферополе было создано крымское культурно-просветительское общество "Кърымчахлар" с целью сохранить культуру, язык и традиции крымчаков. Это был первый съезд крымчаков, на котором присутствовало 300 человек.

В 2004 году был также основан историко-этнографический народный музей крымчаков, в коллекциях которого сохранены немногие предметы материальной и духовной культуры народа.

Крымчакским языком на сегодняшний день владеют единицы, а традиции, музыка, наряды, похожи на крымско-татарские. Пожалуй, единственное, что сейчас отличает народы, это религия.

В 2004 году Верховный Совет Крыма инициировал отмечать 11 декабря как День памяти крымчаков и крымских евреев - жертв нацизма. В этот день приспускается флаг Крыма.