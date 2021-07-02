Единственным народным депутатом от фракции "Слуга народа", который не поддержал законопроект об олигарха, принятый 1 июля за основу, стала Людмила Буймистром. После этого она заявила о готовности выйти из фракции.

Об этом народная избранница рассказала в комментарии для LB.

Если Буймистер выйдет из фракции, она не потеряет депутатский мандат, потому что была выбрана не по партийному списку, а по мажоритарному округу (№223).

По словам нардепа, руководство "Слуг народа" еще не предлагало ей выйти из фракции, но глава фракции Давид Арахамия ранее публично заявлял о возможном исключении тех "слуг", кто не поддержит законопроект.

"Но я руководству партии могу облегчить работу, чтобы не собирать голоса, я готова сама выйти из фракции. Если президенту в самом деле не нужна экспертиза в арбитраже, не нужна альтернатива и экспертиза в энергетике, это мои основные вопросы последние два года. Очень трудно бороться с "ветряными мельницами".

У нас полностью олигархические регуляторы, которые должны быть независимыми. Не работает Антимонопольный комитет. Не принимаются реформы, чтобы они заработали. Если моя экспертиза не нужна, тогда я сама готова выйти из "Слуги народа". Единственное что, я бы сказала это лично господину Зеленскому в лицо. Думаю, что это справедливо ", - сказала Буймистер.

Между тем точной даты, когда собирается написать заявление о выходе из фракции она не назвала. По словам нардепа на данный момент нет официальной информации о том, что будет инициироваться исключение а руководствоваться словами Арахамии она не хочет.

"Я не голосовала. Объективно говоря, надо положить конец практике голосования за антиконституционные законопроекты. Это уже не практика первого года. Мы попали к конституционному кризису. И мы просто с ней никогда не выйдем", - объяснила депутат, почему не поддержала законопроект.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как и почему Рада проголосовала за закон об олигархах.

Также сообщалось, что председатель Верховной Рады Дмитрий хочет внести свои правки в законопроект Зеленского об олигархах.