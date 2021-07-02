В пятницу, 2 июля, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, который подразумевает введение уголовной ответственности за незаконное проникновение в зону отчуждения.

Соответствующий документ своими голосами "за" поддержали 269 народных депутатов в ходе очередного заседания парламента.

Законопроект №4156 предлагает признать уголовным проступком проникновение в зону отчуждения и зону безусловного (обязательного) отселения без предоставления предусмотренного законом разрешения или самовольное поселение в них, или уничтожение, повреждение или перенос знаков радиационного загрязнения или ограждения указанных зон.

В качестве наказания предлагают ввести штраф в размере от 1 тыс. до 2,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. гривен до 42,5 тыс. гривен) или ограничение свободы на срок от 1 до 3 лет.

"Реализация акта будет иметь положительное влияние на состояние здоровья населения или его отдельных групп; экологию и окружающую среду", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, в мае пограничники задержали двоих россиян и украинку, которые пробирались в зону отчуждения ЧАЭС.

Также сообщалось, что весной в окрестностях Чернобыльской АЭС обнаружили семерых "сталкеров", один из которых просто заблудился.