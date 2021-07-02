Google готовится кардинально изменить поисковую систему
Американская компания Google готовится переработать поисковую систему. Ожидается, что поисковик станет мощнее.
Об этом сообщает Business Insider.
Новый механизм MUM, который собираются внедрить разработчики компании в поисковик, позволит пользователям создавать комбинированные запросы. Они смогут в одном запросе соединять текстовую, графическую и аудиоинформацию, а встроенный искусственный интеллект будет это все правильно "понимать".
По словам представителей корпорации, компании предстоит решить несколько ключевых вопросов о том, как именно будет работать новая система поиска. Наиболее проработанные механизмы собираются внедрить в самое ближайшее время.
Внедрение технологии MUM позволит сделать Google уникальным поисковиком, не имеющим аналогов в мире. С его помощью можно будет решать самые сложные поисковые задачи.
В Google утверждают, что MUM - лишь одна из технологий, которая готовится к внедрению. Среди других выделяют алгоритм LaMDA, созданный для более "естественного" общения с искусственным интеллектом. Подобные технологии должны изменить поисковую модель до неузнаваемости.
Напомним, 28 июня Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов, так называемый "налог на Google". Документ определяет особый порядок налогообложения налогом на добавленную стоимость компаний-нерезидентов, предоставляющих электронные услуги лицам, проживающим на территории Украины.
Кроме этого, в России в отношении компании Google зарегистрировали три новых административных протокола за неудаление запрещенного контента. Теперь ей грозят штрафы на сумму до 12 млн рублей.