Американская компания Google готовится переработать поисковую систему. Ожидается, что поисковик станет мощнее.

Об этом сообщает Business Insider.

Новый механизм MUM, который собираются внедрить разработчики компании в поисковик, позволит пользователям создавать комбинированные запросы. Они смогут в одном запросе соединять текстовую, графическую и аудиоинформацию, а встроенный искусственный интеллект будет это все правильно "понимать".

По словам представителей корпорации, компании предстоит решить несколько ключевых вопросов о том, как именно будет работать новая система поиска. Наиболее проработанные механизмы собираются внедрить в самое ближайшее время.

Внедрение технологии MUM позволит сделать Google уникальным поисковиком, не имеющим аналогов в мире. С его помощью можно будет решать самые сложные поисковые задачи.

В Google утверждают, что MUM - лишь одна из технологий, которая готовится к внедрению. Среди других выделяют алгоритм LaMDA, созданный для более "естественного" общения с искусственным интеллектом. Подобные технологии должны изменить поисковую модель до неузнаваемости.

Напомним, 28 июня Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов, так называемый "налог на Google". Документ определяет особый порядок налогообложения налогом на добавленную стоимость компаний-нерезидентов, предоставляющих электронные услуги лицам, проживающим на территории Украины.

Кроме этого, в России в отношении компании Google зарегистрировали три новых административных протокола за неудаление запрещенного контента. Теперь ей грозят штрафы на сумму до 12 млн рублей.