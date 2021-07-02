План по вакцинации от коронавируса в Украине за апрель-июнь выполнен всего на 17,8%.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на данные Минздрава.

В ведомстве рассказали, что в июне план был выполнен только на 27%. За первый месяц лета планировали сделать 5,652 млн прививок, но было проведено всего 1,515 млн прививок.

При этом в мае план вакцинации выполнили только на 0,07% - 0,409 млн прививок при плане 5,652 млн, в апреле - на 0,19% - 0,504 млн прививок при плане 2,66 млн.

Сейчас первую дозу прививки получили 2 001 130 человек, вторую - 766 483 человек. Всего с начала кампании по вакцинации проведено 2 767 613 прививок.

Хотя, по плану Минздрава, в апреле-июне было запланировано 13,96 млн прививок, но было сделано 2,49 млн прививок (17,8%). Таким образом недостача по плану осставляет 82,3%.

Напомним, сегодня в Минздраве сообщили, что в течение прошлых суток от коронавируса в Украине привили 90 959 человек, таким образом увеличив общую численность украинцев, которые были вакцинированы от Covid-19 за весь период прививочной кампании более чем до 2 млн человек.

Также мы писали, что в Украине уже этим летом запустят вакцинацию детей от коронавируса.

Кроме того, с 5 по 11 июля украинцев будут вакцинировать от Covid-19 на фестивале Atlas Weekend.