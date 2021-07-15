В России умер известный музыкант и актер Петр Мамонов. Последние недели Мамонов болел в тяжелой форме коронавирусом.

О смерти музыканта сообщила его жена.

Маонов также известен, как поэт, радиоведущий, основатель группы "Звуки Му". Мамонов получил известность благодаря ролям в фильмах "Игла", "Остров", "Царь".

Состояние здоровья

1 июля 2021 года стало известно, что 70-летнего артиста в тяжелом состоянии госпитализировали с коронавирусом в реанимационное отделение клиники в Коммунарке, где его подключили к ИВЛ.

Супруга музыканта Ольга сообщила журналистам, что степень поражения легких у него достигла 87%. СМИ писали, что он не делал прививку от коронавируса, поскольку почти все время жил в деревне.

В 2019 году Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом. Он перенес две операции.

Артист большую часть жизни боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. После 45 лет, испытав кризис и затяжную депрессию, Петр Мамонов обратился к церкви и принял православие. Он значительно изменил образ жизни, переехал в деревню в Московской области, но полностью отказаться от спиртного не смог.

В 25 лет Мамонов перенес клиническую смерть. В фильме "Игла" видно, что у артиста на груди большой шрам. В одном из интервью он рассказал, что получил его, когда стал участником пьяной драки. Ему проткнули легкое. В результате он потерял много крови и провел 40 дней в коме.

По его словам, он долгое время не хотел возвращаться к жизни, несмотря на старания врачей. "Я ничего не видел за этим порогом, но помню одно ощущение: отступила боль и наступил покой. Все залито серым... и покой", - рассказывал Мамонов.

Чем запомнился Петр Мамонов. Музыка и фильмы

Рок-группа Мамонова "Звуки Му" появилась в 1980-х. Она исполняла экспериментальную и психоделическую музыку. Петр Мамонов на сцене устраивал настоящий перфоманс - пускал пену изо рта, танцевал, имитировал непристойные движения.

Группу пригласили с гастролями в Европу, США. В 2005 году Петр Мамонов распустил коллектив. Позже основал новую группу.

Дебютом в кино стала небольшая роль в фильме "Игла" с Виктором Цоем.

В фильме "Пыль" артист сыграл профессора психиатрии, который участвует в экспериментах над людьми.

Монолог из фильма "Пыль"

В фильме "Царь" ему досталась роль Ивана Грозного.

Наибольшую известность ему принесла роль монаха-отшельника из фильма "Остров". Он не хотел соглашаться на эту роль и перед этим консультировался со своим духовником. В итоге решил принять предложение режиссер Павла Лунгина.

В апреле 2021 года дал интервью российской телеведущей Ксении Собчак.

Запрет на въезд в Украину

В 2020-м году Мамонову запретили въезд в Украину на три года. Основанием для этого стало то, что ранее он посещал оккупированный Крым.

Пограничники остановили его в аэропорту "Борисполь", во время оформления пассажиров авиарейса из Турции. Они сообщили, что Мамонов нарушил порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым, когда летал туда на свои концерты из Москвы.

Рок-музыканта отправили обратным авиарейсом и предупредили, что, если он попытается въехать в Украину по истечении трехлетнего запрета, тогда срок запрета продлят до десяти лет.

Мамонов тогда рассказал, что направлялся в Украину с частным визитом.

Ситуацию в Украине комментировал осторожно. На вопросы журналистов о том, кто виноват в том, что происходит в Украине говорил, что в этом виноваты люди.

"Мы даже их имен не знаем. А те, кого мы видим, - это все куклы, которыми верховодит такой народ, о котором ты даже не знаешь, что он есть. Их человек 15 во всем мире. Вот они и месят все это. Там никаких протоколов не ведется, ничего. Договариваются - и дело пошло" - говорил он.

А на вопросы "как остановить бойню в Украине" отвечал, что посоветовать ничего не может, поскольку даже в своей семье "не может наладить жизнь путем".